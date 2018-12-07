Ленинградская АЭС с вводом в промэксплуатацию нового энергоблока стала крупнейшей атомной станцией в РФ

Ленинградская АЭС (филиал Концерна "Росэнергоатом", входит в электроэнергетический дивизион Росатома) с вводом в промышленную эксплуатацию инновационного сверхмощного энергоблока №1 с реакторной установкой ВВЭР-1200 стала крупнейшей атомной станцией в истории отечественной атомной энергетики. На 6 декабря 2018 энергетическая мощность ее пяти действующих энергоблоков составляет 5240 МВт. Такой показатель в России зафиксирован впервые.

Новый энергоблок в состоянии вырабатывать и передавать в единую энергосистему России электрическую энергию в соответствии с заявленной максимальной мощностью – это подтвердила специальная проверка Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Северо-Запада в рамках аттестации генерирующего оборудования.

Андрей Петров, генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом", отметил: "Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №1 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2, который состоялся в текущем году, стал одним из ключевых событий не только для российской атомной отрасли, но и страны в целом. Мы полностью готовы к выполнению всех взятых на себя обязательств по поставке мощности на оптовый рынок. Таким образом, до конца текущего года Ленинградская АЭС будет в статусе единственной за всю историю России и Советского Союза самой мощной из российских АЭС, на которой в работе находится одновременно пять энергоблоков".

Кроме того, Ленинградская АЭС – единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов – канальные уран-графитовые и водо-водяные. Пять энергоблоков станции будут в работе одновременно до конца 2018 года: 22 декабря блок №1 с реактором РБМК после 45 лет выработки электроэнергии будет остановлен и перейдет в статус "эксплуатация без генерации", начнется новый этап его жизненно цикла – вывод из эксплуатации.

Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС: "В этом году произойдет не просто полное замещение мощности новым энергоблоком. ВВЭР-1200 выдает на 20% больше мощности, а это значит, что мы обеспечиваем задел для развития промышленности всего Северо-Запада. Мы полностью уверены в безопасной эксплуатации нового энергоблока. Все проверки подтвердили: энергоблок готов работать в полном соответствии с проектом в течение последующих 60 лет".

Сегодня Ленинградская АЭС обеспечивает порядка 50% энергопотребления Петербурга и Ленинградской области. Доля во всех мощностях Северо-Запада составляет около 30%. С момента включения в сеть (9 марта 2018 года) энергоблок №1 второй очереди станции выработал более 2,5 млрд кВтч электроэнергии. По предварительным оценкам, экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд руб. в годовом исчислении.