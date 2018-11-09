"Мечел" объявляет о запуске на БМК оборудования для производства импортозамещающих канатов

АО "Мечел" сообщает о запуске в работу на Белорецком металлургическом комбинате нового оборудования по производству импортозамещающих многопрядных стальных канатов.

В торжественной церемонии приняли участие врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский, первый заместитель директора Фонда развития промышленности РФ Андрей Манойло, председатель Совета директоров ПАО "Мечел" Игорь Зюзин, генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов и генеральный директор АО "БМК" Виктор Камелин.

Запущенное оборудование фирмы Sket Verseilmaschinenbau GmbH (Германия) позволяет свивать 6-12-прядные канаты диаметром до 90 мм, а экструдер австрийской фирмы Rosendahl – покрывать полимером как отдельные части, так и канат в целом. Пластик защищает канаты от внешнего и внутреннего истирания, снижает воздействие динамических нагрузок и контактных напряжений, предохраняет от воздействия агрессивной среды и сложных климатических условий, обеспечивает более длительную эксплуатацию как самого изделия, так и дорогостоящих деталей оборудования. Канаты с полимером заменят импортные аналоги в горнорудной и нефтедобывающей отраслях, а также в машино-, мосто- и судостроении.

БМК начал реализацию проекта по производству импортозамещающих канатов в 2015 году. Его стоимость составила около 511 млн руб. В 2016 году комбинат получил льготный заем от Фонда развития промышленности РФ в сумме более 255 млн рублей. Остальные 50% от стоимости проекта – собственные средства. В 2017 году проект включен в число приоритетных проектов Республики Башкортостан.

Годовая производительность оборудования – 15 тыс. тонн продукции. Его запуск позволил создать 68 новых высокопроизводительных рабочих мест.

"Данный проект позволит повысить производительность труда на предприятии, создать новые высококвалифицированные рабочие места, увеличить объем поставляемой канатной продукции на внутреннем, а в перспективе и на внешнем рынках. Запуск современного производства широкой линейки качественной канатной продукции создает возможность замещения аналогичной импортной продукции в горнорудной и нефтедобывающей промышленности, в мосто- и судостроении. Белорецкий металлургический комбинат на протяжении всей своей истории был первопроходцем в сфере развития и внедрения инновационных технологий в производстве метизной продукции", – отметил министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров в своем приветственном адресе, который на мероприятии зачитал директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский.

"В нашей стране и республике не такая частая практика, когда мы открываем большие крупные промышленные предприятия или цеха. Это большое и радостное событие для нас. Проект был поддержан Фондом развития промышленности РФ, это дает нам повод и надежду думать, что он только первый из реализованных. Сегодня наши коллеги совместно с БМК готовят еще более веский проект стоимостью более 1 миллиарда рублей по развитию комбината. Это не только модернизация производства и переход на наилучшие доступные технологии, но и новые рабочие места, увеличение заработной платы, улучшение социального статуса и в целом повышение устойчивости экономики нашей республики. Желаю коллективу удачи и благополучия", – сказал врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

"Фонд развития промышленности в 2016 году выдал БМК льготный заем на 255 млн рублей по программе "Проекты развития". Мы поддержали белорецкий проект, потому что он отвечает критериям импортозамещения и создает продукцию, которая ранее не производилась у нас в стране. Кроме того, изделия нашего заемщика гораздо дешевле иностранных аналогов и будут востребованы в самых разных отраслях промышленности", – сообщил директор ФРП Роман Петруца.

"Толчком для разработки нашего проекта послужила острая потребность клиентов – горнодобывающих предприятий – в аналогах импортных многопрядных канатов, в том числе и с полимерным покрытием. Мы благодарны Фонду развития промышленности за поддержку. Предоставление данного льготного займа – это показатель доверия государства как предприятию, так и компании в целом", – отметил генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов.

"Мы успешно испытали канаты с полимером на экскаваторах добывающих предприятий. Они показали, что новая канатная продукция БМК не уступает по характеристикам зарубежным аналогам, к тому же она более привлекательна в цене", – резюмировал генеральный директор АО "БМК" Виктор Камелин.