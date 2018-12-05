На насосной станции "Т Плюс" в Иванове установлен частотно-регулируемый привод

На одной из подкачивающих насосных станций "Т Плюс" в Иванове (ПНС-8) энергетики установили частотно-регулируемый привод (ЧРП).

Дополнительное оборудование позволит регулировать производительность насосов и экономить электроэнергию. Стоимость работ по модернизации и автоматизации насосных станций в областном центре составит порядка 49 миллионов рублей.

В настоящее время ЧРП введен в опытную эксплуатацию. В ближайшее время будет также запущен в работу второй частотно-регулируемый привод – на ПНС-7. Кроме того, на четырех ивановских ПНС (№1, №5 и уже упомянутых №7, №8) установят автоматику, которая позволит дистанционно управлять техническими процессами насосных станций без привлечения персонала, а также контролировать параметры на выходе с ПНС.

Проект по внедрению ЧРП и систем автоматики направлен на повышение надежности работы оборудования и его энергоэффективности за счет снижения объема потребляемой электроэнергии на производственные нужды. Установка приводов позволит также существенно улучшить качество теплогидравлического режима, обеспечить плавный пуск насосов и, соответственно, снизить динамику их износа.

Комплекс мероприятий по модернизации и автоматизации ПНС компания "Т Плюс" планирует завершить до конца года. Эти работы выполняются в рамках программы "Re: конструкция", на реализацию которой в этом году филиал направил более 500 миллионов рублей.

