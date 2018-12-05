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Персоны

Назначен новый директор Иркутского филиала АО "Управляющая компания "УНКОМТЕХ" - исполнительный директор АО "Иркутсккабель"

Назначен новый директор Иркутского филиала АО Управляющая компания УНКОМТЕХ - исполнительный директор АО Иркутсккабель

7 декабря 2018, 12:44
Рубрика: Персоны
Метки: УНКОМТЕХ, ИРКУТСККАБЕЛЬ

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На должность директора Иркутского филиала АО "Управляющая компания "УНКОМТЕХ" - исполнительного директора АО "Иркутсккабель" назначен Какорин Андрей Алексеевич.

Андрей Алексеевич родился 17 мая 1981 года, в городе Шелехове Иркутской области. В 2003 году с отличием окончил Иркутский Государственный Технический Университет по специальности "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов". В этом же году получил второе высшее образование в Иркутском государственном университете по специальности "Менеджмент организации". В 2015 году с отличием закончил магистратуру ФГБОУ ВО "Иркутский национальный исследовательский технический университет" по направлению подготовки "Физика электроизоляционной, кабельной и конденсаторной техники".

Трудовую деятельность в АО "Иркутсккабель" начал в 2001 году инженером по наладке и испытаниям – дублером. Работал электромехаником, заместителем начальника цеха, главным энергетиком, техническим директором, директором технического департамента.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТД "Ункомтех"

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