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Контракты

Непризнанные республики торгуют некачественными кабелями в Ростовской области

Непризнанные республики торгуют некачественными кабелями в Ростовской области

7 декабря 2018, 15:37
Рубрика: Контракты
Метки: КАБЕЛЬ, КОНТРАФАКТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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В Ростовской области негативный тренд некачественной кабельной продукции представлен двумя заводами - Донецкого и Макеевского, сообщил координатор федерального проекта "Кабель без опасности" Владимир Кашкин.

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ростовской области было озвучено, что по официальной статистике МЧС России более трети всех пожаров в стране случается из-за аварийного режима работы электросетей, причина которых плохая кабельная продукция.

"Если говорить про потребительский сегмент, строительные магазины и рынки, то конкретно такой тренд некачественной продукции в Ростовской области мы видим из-за присутствия двух кабельных заводов - Донецкого и Макеевского, которые на сегодняшний день заполонили рынки в регионе", - сообщил Кашкин.

В свою очередь директор одного из крупных кабельных заводов пожаловался на недобросовестную конкуренцию со стороны этих предприятий.

"Эти люди мешают нормальному развитию нашего завода, нет дополнительных рабочих мест, нет прибыли", - подчеркнул генеральный директор завода "Донкабель" Дмитрий Михайленко.

Он также заявил, что их продукция не признается в Ростовской области, так как, например, ни одного километра кабеля не было куплено у них ни при строительстве стадиона, ни при строительстве аэропорта.

rostovgazeta.ru

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