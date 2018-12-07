Непризнанные республики торгуют некачественными кабелями в Ростовской области

В Ростовской области негативный тренд некачественной кабельной продукции представлен двумя заводами - Донецкого и Макеевского, сообщил координатор федерального проекта "Кабель без опасности" Владимир Кашкин.



На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ростовской области было озвучено, что по официальной статистике МЧС России более трети всех пожаров в стране случается из-за аварийного режима работы электросетей, причина которых плохая кабельная продукция.

"Если говорить про потребительский сегмент, строительные магазины и рынки, то конкретно такой тренд некачественной продукции в Ростовской области мы видим из-за присутствия двух кабельных заводов - Донецкого и Макеевского, которые на сегодняшний день заполонили рынки в регионе", - сообщил Кашкин.

В свою очередь директор одного из крупных кабельных заводов пожаловался на недобросовестную конкуренцию со стороны этих предприятий.

"Эти люди мешают нормальному развитию нашего завода, нет дополнительных рабочих мест, нет прибыли", - подчеркнул генеральный директор завода "Донкабель" Дмитрий Михайленко.

Он также заявил, что их продукция не признается в Ростовской области, так как, например, ни одного километра кабеля не было куплено у них ни при строительстве стадиона, ни при строительстве аэропорта.

rostovgazeta.ru