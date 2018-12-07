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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №695 "Данные о механических характеристиках проводов новых конструкций"

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №695 Данные о механических характеристиках проводов новых конструкций

7 декабря 2018, 15:13
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №695 "Данные о механических характеристиках проводов новых конструкций".

Провода новых конструкций были рассмотрены в нескольких Технических брошюрах СИГРЭ. Рабочая группа B2.48 была сформирована для изучения накопленных данных и сбора всех имеющихся сведений о механических характеристиках данных проводов (включая высокотемпературные провода с малым провесом (HTLS)). Для осуществления этой цели были составлены и разосланы две формы опросных листов. Первая форма рассылалась изготовителям/поставщикам проводов по всему миру, а вторая отправлялась в адрес энергокомпаний. Главная цель данной брошюры заключается в представлении проводов новых конструкций и сборе всех имеющихся данных об их механических характеристиках наряду с результатами практического опыта эксплуатации. Рассмотренные здесь провода новых конструкций в основном используются для повышения пропускной способности существующих воздушных линий электропередач, хотя у них есть и другие преимущества.

Вы можете получить доступ к переводу пройдя в личный кабинет по ссылке. Обращаем Ваше внимание на то, что доступ к уникальным материалам РНК СИГРЭ имеют только действующие члены сообщества, оплатившие членский взнос за 2017 год.

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Компания: РНК СИГРЭ

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