В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №695 "Данные о механических характеристиках проводов новых конструкций".

Провода новых конструкций были рассмотрены в нескольких Технических брошюрах СИГРЭ. Рабочая группа B2.48 была сформирована для изучения накопленных данных и сбора всех имеющихся сведений о механических характеристиках данных проводов (включая высокотемпературные провода с малым провесом (HTLS)). Для осуществления этой цели были составлены и разосланы две формы опросных листов. Первая форма рассылалась изготовителям/поставщикам проводов по всему миру, а вторая отправлялась в адрес энергокомпаний. Главная цель данной брошюры заключается в представлении проводов новых конструкций и сборе всех имеющихся данных об их механических характеристиках наряду с результатами практического опыта эксплуатации. Рассмотренные здесь провода новых конструкций в основном используются для повышения пропускной способности существующих воздушных линий электропередач, хотя у них есть и другие преимущества.

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