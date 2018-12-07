Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре 2018 года увеличилось на 1,0 % по сравнению с ноябрем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада" (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в ноябре 2018 года составило 8477,4 млн кВт.ч, что на 1,0 % больше, чем в ноябре прошлого года. Температура наружного воздуха по ОЭС Северо-Запада в ноябре текущего года составила 0,3 °С, что на 0,2 °С выше температуры ноября 2017 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.



Выработка электроэнергии в ноябре 2018 года составила 10206,6 млн кВт.ч, что на 2,3 % больше, чем в ноябре 2017 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Северо-Запада компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными ОЭС Центра и Урала, а также с зарубежными государствами: Финляндией, Норвегией, Белоруссией, Латвией, Эстонией и Литвой.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в ноябре 2018 года выработано 4720,4 млн кВт.ч (46,2 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 934,4 млн кВт.ч (9,2 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), атомными электростанциями (АЭС) – 3699,8 млн кВт.ч (36,2 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), тепловыми электростанциями промышленных предприятий (ТЭС ПП) – 851,4 млн кВт.ч (8,3 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), ветроэлектростанциями (ВЭС) – 0,6 млн кВт.ч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада). По сравнению с ноябрем прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 9,4 %, выработка ГЭС уменьшилась на 24,0 %, выработка АЭС увеличилась на 2,7 %, выработка ТЭС ПП увеличилась на 2,7 %, выработка ВЭС увеличилась на 1360,3 %.

Увеличение потребления электроэнергии в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем прошлого года зафиксировано в энергосистемах ОЭС Северо-Запада: Республики Коми на 2,9 %, Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2,1 %, Республики Карелия на 1,9 %, Новгородской области на 1,8 % и Архангельской области на 1,7 %.

Уменьшение потребления электроэнергии в ноябре 2018 года по сравнению с ноябрем прошлого года зафиксировано в энергосистемах ОЭС Север-Запада: Мурманской области на 4,2 %, Псковской области на 1,2 % и Калининградской области на 1,0 %.

За период с января по ноябрь 2018 года потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада составило 85613,8 млн кВт.ч, что на 0,8 % выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года.

За этот период зафиксирован рост потребления электроэнергии относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2,3 %, Республики Коми на 0,9 % и Архангельской области на 0,7 %.

Уменьшилось потребление электроэнергии относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Новгородской области на 2,6 %, Мурманской области на 1,6 %, Республики Карелия на 0,9 %, Псковской области на 0,6 % и Калининградской области на 0,2 %.

Электростанции ОЭС Северо-Запада за период с января по ноябрь 2018 года выработали 101824,8 млн кВт.ч электроэнергии, что на 4,0 % больше, чем за аналогичный период 2017 года. Выработка ТЭС составила 45698,1 млн кВт.ч (44,9 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС за аналогичный период 2017 года на 4,5 %. Выработка ГЭС составила 12430,2 млн кВт.ч (12,2 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что меньше выработки ГЭС за аналогичный период 2017 года на 4,3 %. Выработка АЭС составила 34889,7 млн кВт.ч (34,3 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки АЭС за аналогичный период 2017 года на 5,5 %. Выработка ТЭС ПП составила 8804,0 млн кВт.ч (8,6 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ТЭС ПП за аналогичный период 2017 года на 7,6 %. Выработка ВЭС составила 2,8 млн кВт.ч (менее 0,1 % в структуре выработки ОЭС Северо-Запада), что больше выработки ВЭС за аналогичный период 2017 года на 268,1 %.