Prysmian Group подписывает контракт с системным оператором Греции на прокладку кабельного соединения между о. Крит и материковой Грецией

27 ноября 2018 г. между итальянской компанией Prysmian Group, специализирующейся в области производства кабельной продукции, и независимым системным оператором Греции Anexartitos Diacheiristis Metaforas Ilektrikis Energeias (ADMIE) был подписан контракт стоимостью € 125 млн на реализацию проекта сооружения подводного кабельного соединения между о. Крит и полуостровом Пелопоннес протяженностью 135 км.

Контракт предусматривает проектирование, изготовление поставку, установку и ввод в эксплуатацию трехжильного кабеля на напряжение 150 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, армированного двойной проволокой. Кабель будет изготовлен Prysmian Group на своем заводе в Неаполе и установлен с помощью морского кабелеукладчика Giulio Verne. Глубина прокладки кабеля будет достигать 950 м.

Поставка кабеля и ввод соединения в эксплуатацию запланированы на 2020 г.

