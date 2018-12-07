"Росэлектроника" начнет выпуск "умных" электросчетчиков

Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех и ведущий российский разработчик и производитель интегральных микросхем АО "ПКК Миландр" заключили соглашение о создании совместного предприятия по производству "умных" счетчиков электроэнергии. Согласно документу, подписанному в ходе Международного форума "Электрические сети" в Москве, контрольный пакет акций будет принадлежать холдингу "Росэлектроника".

Новая компания будет производить интеллектуальные приборы учета потребляемой электроэнергии и ЭКБ на мощностях предприятий "Росэлектроники". Планируется, что в течение года проект выйдет на самоокупаемость, а его производственная мощность составит 1,5 млн счетчиков в год.

Как рассказали в "Росэлектронике", данный совместный проект предполагает "сквозное" импортозамещение. То есть выстраивается полностью отечественная интеллектуальная система учета электроэнергии – на территории России создается и ЭКБ, и аппаратура, и системное программное обеспечение.

Это позволит сократить зависимость от иностранных комплектующих. На сегодняшний день на российском рынке электросчетчиков преимущественно предоставлены приборы, выпускаемые на базе зарубежных интегральных микросхем, печатных плат, электронных компонентов и модулей.

Продукция нового предприятия также гарантирует информационную безопасность. В изделиях – защищенный микроконтроллер отечественного производства, использующий российские криптографические алгоритмы информационного обмена.

Новые "умные" счетчики электроэнергии найдут свое применение в индивидуальных и многоквартирных жилых домах, на объектах электроэнергетической инфраструктуры, коммерческой недвижимости, промышленности.