"Россети" прозрачные: эксперты "Национального рейтинга прозрачности закупок 2018" присвоили компании высшие баллы

Эксперты ежегодного исследования - "Национального рейтинга прозрачности закупок 2018", в котором оценивается деятельность государственных ведомств и компаний с государственным участием в области проведения тендеров и заключения соглашений с подрядчиками, вновь удостоили компанию "Россети" категории "Гарантированная прозрачность".

"Высокие оценки статусных экспертов являются дополнительным доказательством правильности выбранной группой "Россети" стратегии в области обеспечения высокой прозрачности торговых процедур", - прокомментировал результаты рейтинга председатель закупочной комиссии, заместитель генерального директора по капитальному строительству компании "Россети" Сергей Сергеев.

Компания постоянно совершенствует инструменты проведения закупочных процедур во всей группе "Россети" и систему взаимодействия с партнерами. Особое внимание уделяется развитию сотрудничества с представителями малого и среднего бизнеса и проведению тендеров в электронном виде.

По итогам 10 месяцев 2018 года доля торговых процедур, проведенных в электронной форме, составила 99% от общего числа конкурентных закупок. Проведено 16 580 тысяч спецторгов исключительно для представителей малого и среднего бизнеса. При этом общее число закупочных процедур за указанный период составило 28 506 штук. Доля закупок у представителей МСП превысила 46,5% от фактического объема закупок и составила почти 153,5 млрд рублей.