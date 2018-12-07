Уралэлектромедь модернизирует оборудование по переработке цветного лома

В цехе приемки и переработки сырья АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) начался монтаж стационарной крановой манипуляторной установки отечественного производства "Велмаш". Современный агрегат предназначен для загрузки отходов меди в пресс. Стоимость установки составит порядка 2,2 млн рублей.

По словам начальника цеха Сергея Лешкова, гидравлический манипулятор установят взамен устаревшего, который выработал уже свой ресурс. Новая установка повысит не только эффективность производства, но и улучшит условия труда работников.

Новый манипулятор будет состоять из стрелы с максимальным вылетом 8,5 метров, лепесткового грейфера, гидростанции и кабины управления прессовщика. Грузоподъемность манипулятора на минимальном вылете стрелы составит 3 т лома, на максимальном - 1 тонну. Производительность - 0,2 м? отходов цветных металлов за один захват. С помощью грейфера будет происходить точная загрузка ломов в пресс – это сократит время загрузки, тем самым повысится эффективность производства.

Сам прессовщик, находясь в кабине манипулятора, может одновременно вести погрузку ломов и управлять прессом дистанционно. С помощью двух джойстиков и педалей он будет захватывать лом, и опускать его в загрузочную камеру пресса. Далее, не выходя из кабины, при нажатии на пульте кнопки "пуск" пресс начнет выпускать брикеты, как на фабричном конвейере.

Отметим, что приобретение манипулятора предусмотрено действующей на предприятии программой приобретения нового оборудования. В следующем году планируется приобрести промышленный роботизированный манипулятор.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"