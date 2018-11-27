В России могут появиться литейный производственный холдинг и инжиниринговый центр

Минпромторг России прорабатывает вопрос организации литейного производственного холдинга полного цикла, а также инжинирингового центра, который займется разработкой технологий производства алюминиевого литья для автомобильной промышленности. Об этом рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Уже достигнуты договоренности о необходимости создания и развития на базе ФГУП "НАМИ" инжинирингового центра по литью алюминиевых компонентов. В рамках центра также будут создаваться и испытываться прототипы конкретных изделий. Дополнительно будет определен партнер с компетенциями по производству оснастки, одновременно имеющий опыт работы с основными производителями литейного оборудования – сообщил Министр.

Сейчас ведется работа по определению функционала, структуры и организации литейного холдинга. Отмечу, что государственная поддержка проекта может быть осуществлена в рамках действующих механизмов, имеющихся в распоряжении Минпромторга России: субсидирования части затрат на НИОКР, изготовление пилотных партий оборудования и уплату процентов по кредитам, а также участия в финансировании проекта Фонда развития промышленности – добавил Денис Мантуров.

Концепция создания литейного холдинга предусматривает наличие до четырех производственных площадок. На сегодняшний день Алюминиевой ассоциацией произведен расчет финансово-экономических моделей для площадок на базе АВТОВАЗ, БАЗ (Брянский автомобильный завод), Волгоградского алюминиевого завода. Дополнительно будет произведен расчет площадки в СЭЗ Алабуга и на КАМАЗ.

В целях привлечения льготного кредитования после формирования пула участников литейного производственного объединения, определения схемы их взаимоотношений и взаимодействия, Минпромторгом России будет проведена работа с привлечением ГК "Внешэкономбанк" и коммерческих банков.

Справочно:

По оценке Алюминиевой ассоциации, на сегодняшний день в российском автопроме потребление алюминия и его сплавов превышает 254 тыс. тонн в год. При этом для выпуска литейных автокомпонентов потребляется около 120 тыс. тонн, из которых 50% приходится на импорт. При этом основная доля потребления алюминиевых отливок приходится на поршневые двигатели внутреннего сгорания. Общий дефицит алюминиевых отливок для авто-, авиа- и судостроения, а также дизель-генерации оценивается в 200 тыс. тонн.