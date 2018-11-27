В ульяновском филиале ПАО "МРСК Волги" определены лучшие энергообъекты

Энергетики филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Ульяновские распределительные сети" подвели итоги ежегодных смотров-конкурсов на техническое состояние воздушных линий 110 кВ и лучшее техническое и эстетическое состояние подстанций 35 кВ и выше.

Подготовка энергообъектов к смотру-конкурсу проходила на протяжении всей ремонтной кампании. Конкурсная комиссия под председательством главного инженера Филиала оценивала энергообъекты по специально разработанной методике. Оценивалось не только качество проведенных ремонтных работ, надежность энергообъектов, состояние оборудования и его отдельных элементов, но и содержание трасс и охранных зон ВЛ, а также внешний вид, порядок и чистота на территории ПС и множество других факторов.

По результатам текущего года лучшей линией филиала признана ВЛ 110 кВ Ульяновская ТЭЦ-2 — Восточная I, II цепь (ВЛ 110 кВ Восточная—3, 4) Ульяновского производственного отделения (ПО), которая обеспечивает электричеством левобережье города Ульяновска. Весной сотрудники службы высоковольтных линий произвели замену изоляции и линейной арматуры, монтаж двойного крепления через автомобильные дороги. Также проведены работы по окраске опор, ремонт контуров заземления железобетонных опор, замена гасителей вибрации на проводе и установка знаков, предупреждающих об опасности.

Лучшей подстанцией стала ПС 110/35/10 кВ "Нагорная" Южного ПО, снабжающая электроэнергией с 1988 года ряд населенных пунктов Новоспасского района, объекты ОАО "РЖД" и нефтяной промышленности. В ходе ремонтных работ на подстанции отремонтированы выключатели напряжением 35 кВ, разъединители 110 и 35 кВ, ячейки комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН), произведена замена изоляции. Кроме того, энергетики провели ревизию наружного и внутреннего освещения подстанции, восстановили антикоррозийное покрытие оборудования и металлоконструкций, отремонтировали ограждения, обновили знаки, предупреждающие об опасности.

Смотры-конкурсы проводятся ежегодно среди энергообъектов, ранее не принимавших в них участия и не относящихся к объектам реконструкции. Руководство филиала отмечает, что в результате повышается эффективность качества эксплуатационного обслуживания объектов. Также проведение конкурсов способствует росту производственной культуры среди работников.

Следующим этапом станет подведение итогов смотра-конкурса в рамках ПАО "МРСК Волги".