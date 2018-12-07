Жителей Калифорнии обяжут заряжать дома от солнца

Калифорнийские власти приняли закон, обязывающий строителей оснащать дома солнечными батареями. Начиная с 2020 года застройщики должны будут возводить жилые постройки, снабженные системой питания от энергии солнца. Данные изменения в стандартах жилищного строительства открывают новый исторический этап.

Из-за перехода на экологичный вид электроснабжения жилые постройки подорожают примерно на 10 000 долларов. Однако, жильцы должны в дальнейшем сэкономить эти деньги за счет меньших трат на оплату счетов. Практика показывает, что установка панелей позволяет экономить до 40 долларов в месяц и до 500 долларов в год. Их примерный срок эксплуатации составляет порядка 30 лет.

Прежде руководство штата неоднократно обсуждало возможность 100-процентной замены источников энергии на возобновляемые. Это позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу.

ПМ