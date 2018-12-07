Заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО "СО ЕЭС" Андрей Жуков принял участие в работе Международного форума "Электрические сети"

Заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО "СО ЕЭС" Андрей Жуков принял участие в панельной дискуссии, посвященной вопросам и перспективам внедрения цифровых подстанций в ЕЭС России и выступил модератором дискуссии в ходе научно-практической конференции по РЗА в рамках проходящего в Москве Международного форума "Электрические сети".

В ходе панельной дискуссии обсуждались вопросы выработки типовых требований к цифровым высоковольтным подстанциям и цифровым электрическим сетям. Требования касаются основных компонентов подстанций и сетей, а также экономически обоснованного порядка внедрения этих компонентов. Участники мероприятия обсудили проблемы обеспечения независимости и безопасности цифровой трансформации в сложившихся политико-экономических условиях, а также вопросы стандартизации.

Андрей Жуков отметил, что сегодня, когда внедрение цифровых технологий стало трендом, определяющим направление развития систем мониторинга, защиты и управления (РЗА) в электроэнергетике, важно, чтобы специалисты в области РЗА и ИТ–технологий нашли оптимальные технические решения по повышению технического совершенства и надежности функционирования систем РЗА в процессе разработки проектов цифровых подстанций (ЦПС). Сегодня нужно обсуждать не столько готовность к реализации соответствующих проектов, сколько качество технических решений пилотных ЦПС, которые определят уровень развития отечественной РЗА в перспективе 10-20 лет. Отставание разработки НТД ЦПС, многообразие предлагаемых технических решений ЦПС, вопросы обеспечения информационной безопасности и ряд других вопросов могут сдерживать разработку и внедрение современных цифровых технологий и требуют незамедлительного решения.

На научно-практической конференции по РЗА в ходе дискуссии посвященной новейшим разработками устройств РЗА и системам управления цифровых подстанций, обсуждались современные технологии построения цифровых систем защит электрической сети, требования к оборудованию цифровых подстанций, опыт реализации дистанционного управления оборудованием подстанций, вопросы подготовки кадров для цифровой энергетики.

Андрей Жуков отметил необходимость детальной проработки предлагаемых к внедрению в области РЗА технических решений на основе цифровых технологий. "Самое главное, это должны быть всесторонне обоснованные технические решения, позволяющие наращивать функциональность РЗА и реализовывать требуемые алгоритмы защиты и управления при внедрении в ЕЭС инновационных технологий и оборудования, изменяющих ее характеристики, как объекта управления", – подчеркнул заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО "СО ЕЭС".

Андрей Жуков сообщил, что специалистами Системного оператора накоплен огромный опыт по применению цифровых технологии при разработке, внедрении и эксплуатации систем оперативно-диспетчерского и автоматического управления ЕЭС, который может быть полезен при разработке и внедрении ЦПС.