"Электрические сети-2018": продукции "ЗЭТО" присвоен "Знак качества Россети"

На минувшей неделе в Москве ЗАО "ЗЭТО" приняло участие в крупнейшем мероприятии в сфере электроэнергетики России - Международном форуме "Электрические сети", организатором которого впервые выступила компания ПАО "Россети".

За четыре дня деловой программы форума и работы выставочной экспозиции, мероприятие посетили более 15 000 человек, приняли участие 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ.

Великолукский завод электротехнического оборудования выступил официальным партнером Международного форума. Руководство и специалисты компании приняли активное участие в программе форума в рамках делового завтрака "Цифровизация энергетических систем России", обсудив роль государственной поддержки, успешные практики, перспективы цифровой трансформации на международном уровне и как подобное может пригодиться в условиях российских реалий.

Инновационные разработки "ЗЭТО" были представлены на выставочной экспозиции, где проходила демонстрация новинок и технологических решений в области электроэнергетики. В рамках обхода основных стендов компаний-участников Министр энергетики Александр Новак и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский ознакомились с новинками на стенде великолукского завода, где были представлены натурные образцы пружинно-гидравлического привода серии ППрГ и выключателя бакового ВТБ-220 кВ. Презентацию для гостей провел лично генеральный директор "ЗЭТО" Денис Мунштуков. Он рассказал о преимуществах новых аппаратов и предлагаемых предприятием комплексных решений для строительства и модернизации энергообъектов на 35‑750 кВ.

Не в первый раз на площадке нашего стенда в рамках форума "Электрические сети" принимали участие представители Казанского Государственного Энергетического Университета (КГЭУ), с которым "ЗЭТО" связывают долгие партнерские и дружеские отношения. Представители университета продемонстрировали свои разработки в сфере макетирования, дополненной и виртуальной реальности на примере электротехнического оборудования учебно-исследовательского полигона университета "Подстанция 110/10 кВ". Все оборудование представленного на полигоне КМ ОРУ изготовлено на великолукском заводе.

В этому году в рамках форума впервые был учрежден "Знак качества Россети". Положением данной премии предусматривается, что знак присваивается только продукции, имеющей положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети". Приятно отметить, что подавляющее число награжденных данным сертификатом, более 90% - отечественные компании, среди них почетный "Знак качества Россети" присвоен продукции ЗАО "ЗЭТО".