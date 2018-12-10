Энергетики "МРСК Урала" сообщают о работах в охранных зонах ЛЭП 110 кВ в городской черте Челябинска

Специалисты Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" сообщают о том, что в декабре 2018 г. в Челябинске проводятся плановые работы по расчистке охранных зон воздушных линий электропередачи (ВЛ) 110 кВ "Новоградская – Шершневская" и "Шагол – Новоградская", которые проходят по территории кладбища "Градское".

В ходе работ будет произведено частичное формирование крон только тех деревьев, которые находятся в охранной зоне ЛЭП и реально угрожают надежности электроснабжения и электробезопасности посетителей. Для приведения просеки ЛЭП в нормативное состояние планируется также вырубка сухостойных деревьев.

Работы будут выполняться с предельной осторожностью, чтобы не повредить памятники, оградки. Данные мероприятия направлены на предотвращение нарушений в работе электросетей из-за падения деревьев и приближения поросли к действующим ЛЭП и призваны обеспечить качественное электроснабжение потребителей при любых погодных условиях. Разросшиеся кроны повреждают провод, последствием наклона или падения веток и деревьев на провода может стать обрыв провода и обесточение участка сети. Напомним, ВЛ 110 кВ "Новоградская – Шершневская" и "Шагол – Новоградская"" являются важнейшими линиями челябинского энергоузла и питают северо-западные районы г. Челябинска с населением несколько сотен тысяч человек.

Деревья и кустарники, находящиеся в непосредственной близости от высоковольтной ЛЭП, могут представлять серьезную угрозу электробезопасности (а значит – здоровью и жизни) людей и особенно детей, стать причиной электротравмы.

Ежегодная подрезка деревьев, опиловка крон подрядным способом проводится регулярно на территории всех районов города Челябинска в рамках реализации ремонтной программы энергокомпании.

Продолжатся работы по вывозу и утилизации древесных остатков в границах охранной зоны воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ "ТЭЦ 4 - Шагол - СЗК" и ВЛ 10 кВ "Пиковая котельная" (г. Челябинск) - в районе "Парковый-2".

Напомним, речь идет о технологическом "коридоре" из 9 ЛЭП классом напряжения 110 - 220 кВ, построенных в начале 50-х годов прошлого века, в промзоне, задолго до начала строительства жилья на прилегающей территории. При таком расположении линий электропередачи древесно-кустарниковая растительность должна быть удалена: согласно "Правилам технической эксплуатации энергообъектов" энергетики обязаны содержать просеки в границах охранных зон линий электропередачи в незалесенном состоянии. В промзоне также категорически запрещено пребывание населения, проведение мероприятий, сбор ягод и грибов, выгул собак и т.д.

Энергетики готовы принять активное участие в деятельности по восстановлению экосферы города, благоустройству и высадке саженцев деревьев лиственных и хвойных пород.

Добавим, что охранная зона воздушных линий электропередачи (ВЛ) установлена вдоль линий в виде земельного участка и воздушного пространства по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на определенном расстоянии. Это расстояние регламентировано Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", и составляет 20 метров – для ВЛ 110 кВ и 10 метров – для ВЛ 1кВ- 20кВ.

