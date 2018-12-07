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Модернизация

Филиал "Тулэнерго" ввел в эксплуатацию 513 км линий электропередачи различного класса напряжения

Филиал Тулэнерго ввел в эксплуатацию 513 км линий электропередачи различного класса напряжения

10 декабря 2018, 16:24
Рубрика: Модернизация
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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С начала года филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" (входит в группу компаний "Россети") ввел в эксплуатацию 513 км линий электропередачи различного уровня напряжения и 31 МВА трансформаторной мощности.

По итогам реализации инвестиционной программы Тулэнерго за 11 месяцев текущего года сумма капитальных вложений составила 1337 млн. рублей, введено основных фондов в размере 1004 млн. рублей.

До конца года энергетики планируют ввести в эксплуатацию еще 93 км линий электропередачи разных классов напряжения и 4,3 МВА трансформаторной мощности. Общий объем финансирования капитальных вложений составит 1 772,3 млн. рублей.

Филиал "Тулэнерго" реализует ряд важных проектов, имеющих особое значение для региона в плане обеспечения надежности электроснабжения потребителей, ликвидации дефицита мощности и создания необходимых условий для повышения инвестиционной привлекательности Тульской области. В частности, работы по реконструкции существующих и строительству новых энергообъектов в Суворовском и Заокском районах для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и покрытия роста электрических нагрузок.

Напомним, что выполнение инвестиционной программы - одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Тулэнерго", весомый вклад энергетиков в социально-экономическое развитие региона. Ее реализация способствует повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей; создает возможности для технологического присоединения новых потребителей к электросетям.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"

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