Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский определил ключевые направления дальнейшего развития и совершенствования сети Рязанской области

Глава компании проинспектировал функционирование электросетевого комплекса региона.

В рамках рабочей поездки Игорь Маковский осмотрел энергообъекты региона. Он ознакомился с работой Рыбновского и Пронского РЭС, посетил производственные отделения "Рязанские электрические сети" и "Скопинские электрические сети", цех по ремонту трансформаторов, осмотрел подстанции 110 кВ "Ока" и "Рязань", питающие крупные предприятия, социально-значимые объекты, животноводческие комплексы, объекты научно-производственной деятельности региона.

Глава компании также осмотрел подстанцию 220 кВ "Пущино", введенную в эксплуатацию в 2010 году. Строительство ПС стало возможным благодаря переходу филиала "Рязаньэнерго" на метод тарифного регулирования - RAB-регулирование. На ПС установлено передовое высоковольтное оборудование, которое отвечает всем нормам надежности и безопасности, позволяет снизить затраты на обслуживание и улучшить управляемость технологическим процессом. Энергообъект полностью автоматизирован. В рамках осмотра ПС была произведена внеплановая проверка схемы гарантированного электроснабжения собственных нужд подстанции. Игорь Маковский осмотрел территорию РЭС, побеседовал с диспетчером, проверил достоверность внесения информации о нарушениях электроснабжения потребителей в оперативную документацию.

Генеральный директор МРСК Центра также посетил подстанцию 110 кВ "Скопин", расположенную на территории одноименного города. Объект обеспечивает электроэнергией весь Скопин и пять населенных пунктов – это в общей сложности 36,6 тысяч населения. В 2012 году подстанция подверглась масштабной реконструкции и стала энергообъектом с современным силовым оборудованием и средствами технологического управления, отвечающими самым современным требованиям энергосбережения, экологичности и качества. Возрожденный энергообъект существенно повысил надежность электроснабжения потребителей и дал возможность динамичному развитию инфраструктуры и промышленности Скопина и Скопинского района, устранив дефицит мощности на несколько лет вперед.

В филиале "Рязаньэнерго" Игорь Маковский посетил Центр управления сетями (ЦУС), где заслушал доклад об общей системе управления электросетями, а также ознакомился с возможностями корпоративной геоинформационной системы (ГИС) "Электрическая сеть". ГИС использует данные из различных информационных систем и позволяет оперативно отображать производственные данные на всех уровнях управления предприятием – от диспетчера РЭС до руководства. Пилотный проект реализуется в филиале в целях эффективного управления плановыми и аварийными работами, а также повышения мобильности персонала. Кроме того, Игорю Маковскому был продемонстрирован программный комплекс "Потребители. Оперативная обстановка", позволяющий информировать потребителей о нарушениях энергоснабжения.

Также в филиале "Рязаньэнерго" генеральный директор провел совещание в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) с директорами 20 филиалов, входящих в зону ответственности компании. Основной темой совещания стало обсуждение Концепции развития оперативно-технологического управления МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья. По итогам Игорь Маковский дал поручение руководителям филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в двухдневный срок определить помещения для размещения единых центров управления сетями всех классов напряжения в каждом филиале.

Подводя итоги инспектирования электросетевого комплекса Рязанской области, генеральный директор МРСК Центра управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский определил ключевые направления дальнейшего развития и совершенствования сети: повышение управляемости объектов сетевой инфраструктуры, надежности эксплуатации воздушных линий электропередачи, снижение показателей аварийности.