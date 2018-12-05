МОЭСК обеспечила необходимой мощностью первый мусоросортировочный комплекс в Московской области

Энергетики ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") полностью выполнили комплекс мероприятий для осуществления электроснабжения мусоросортировочного комплекса в Серебряных Прудах. Всего в Московской области планируется построить несколько подобных заводов, Серебряно-Прудский – первый среди них.

Комплекс, построенный в Серебряных Прудах, производительностью 150000 тонн ТБО в год соответствует новым экологическим стандартам переработки мусора, принятым в регионе. Тестовый запуск завода состоялся в августе. В настоящее время электроснабжение осуществляется по нормальной схеме с учетом необходимых объемов мощности.

Для этого энергетиками МОЭСК была построена воздушная линия 10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода. Установленная комплектная трансформаторная подстанция 1000 кВА и автоматический секционирующий пункт оснащены современным оборудованием отечественного производства, в том числе – элегазовыми выключателями.

Для организации учета электрической энергии в распределительном устройстве 0,4 кВ трансформаторной подстанции установлены многотарифные электронные электросчетчики со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM.

Как отметил директор ЮЭС Михаил Ежокин, понимая высокую социальную значимость комплекса по сортировке отходов для региона, энергетики выполнили все обязательства в договорные сроки для обеспечения качественного и надежного электроснабжения.