На площадке сооружения Курской АЭС-2 с опережением сроков началась ключевая операция года - армирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №2

7 декабря 2018 г. на площадке сооружения станции замещения Курская АЭС-2 с опережением сроков, установленных Госкорпорацией "Росатом", стартовало главное ключевое событие года - армирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока № 2.

Специалисты ООО "Трест Россэм" начали укладку арматуры нижнего пояса фундаментной плиты, после чего начнется монтаж армометаллоблоков. Всего в фундаментную плиту здания будут смонтированы 105 армоблоков общим весом более 1600 тонн. Это позволит в первом полугодии 2019 года приступить к укладке первого бетона в фундаментную плиту реакторного здания 2-го энергоблока.

"Начало армирования фундаментной плиты здания реактора второго энергоблока - очередной конкретный шаг в реализации стратегической задачи Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом" по созданию нового, самого передового продукта в сфере высоких ядерных технологий для российского и международных рынков, - прокомментировал событие директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. – Опережение сроков достигнуто за счет совершенствования технологии и учета опыта, наработанного при работах на первом энергоблоке".

Армирование фундаментной плиты осуществляется в несколько этапов: устройство армирования нижнего пояса; монтаж армоблоков; устройство армирования верхнего пояса; установка арматурных выпусков под вышележащие конструкции для жесткого соединения с фундаментной плитой.

На площадке сооружения Курской АЭС-2 выполняются другие работы. На объектах первого энергоблока выполняются работы по бетонированию фундаментной плиты здания блочной насосной станции (БНС) – первого объекта системы основной охлаждающей воды, а также монтаж трубопроводов PAB (система трубопроводов основной охлаждающей воды) в границах здания турбины.

В цехе изготовления армометаллоблоков выполнены работы по изготовлению армоблоков внутренней защитной оболочки реакторного здания энергоблока № 1. Это позволит приступить к монтажу первого яруса внутренней защитной оболочки в мае 2019 года.

На втором энергоблоке начаты работы по устройству бетонной подготовки вспомогательного реакторного здания.

На объектах строительства общая численность рабочих основного производства при плане в декабре 2117 приближается к 2900 человек.