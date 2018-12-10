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Модернизация

Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в ноябре 2018 года увеличилось на 2,6 % по сравнению с ноябрем 2017 года

Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в ноябре 2018 года увеличилось на 2,6 % по сравнению с ноябрем 2017 года

10 декабря 2018, 12:48
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Москвы и Московской области" (Московское РДУ), потребление электроэнергии в региональной энергосистеме в ноябре 2018 года составило 9973,0 млн кВт∙ч, что на 254,0 млн кВт∙ч выше объема потребления в ноябре 2017 года.

Рост потребления электроэнергии в Московской энергосистеме в ноябре текущего года обусловлен влиянием температурного фактора. Температура наружного воздуха второй и третьей декады ноября 2018 года на 2,4°С ниже температуры аналогичного периода 2017 года.

Потребление электроэнергии по энергосистеме г. Москвы и Московской области за январь – ноябрь 2018 года составило 97198,7 млн кВт∙ч, что на 2,1 % выше аналогичного периода 2017 года.

Электростанции энергосистемы г. Москвы и Московской области в ноябре 2018 года выработали 6966,2 млн кВт∙ч, что на 5,2 % выше аналогичного периода 2017 года.

Выработка электроэнергии по энергосистеме г. Москвы и Московской области за январь - ноябрь 2018 года составила 63514,0 млн кВт∙ч, что на 0,9 % выше аналогичного периода 2017 года.

Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы г. Москвы и Московской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему г. Москвы и Московской области в ноябре 2018 года составил 3006,9 млн кВт∙ч., за январь - ноябрь 2018 года, данный показатель составил 33684,7 млн кВт∙ч. В ноябре 2017 и январе - ноябре 2017 года аналогичный показатель составил 3095,6 млн кВт∙ч и 32252,2 млн кВт∙ч соответственно.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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