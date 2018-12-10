Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в ноябре 2018 года увеличилось на 2,3 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в ноябре 2018 года составило 22029,8 млн кВт∙ч, что на 504,0 млн кВт∙ч больше, чем в ноябре прошлого года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Выработка электроэнергии в ноябре 2018 года составила 22016,8 млн кВт∙ч, что на 4,7 % больше, чем в ноябре 2017 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в ноябре 2018 года выработано 13103,6 млн кВт∙ч (59,5 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 258 млн кВт∙ч (1,2 % в структуре выработки ОЭС Центра), атомными электростанциями (АЭС) – 8655,2 млн кВт∙ч (39,3 % в структуре выработки ОЭС Центра). По сравнению с ноябрём прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 2,2 %, выработка ГЭС снизилась на 31,1 %, выработка АЭС увеличилась на 10,6 %.

Рост потребления в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксирован в энергосистемах Белгородской области на 2,6 %, Брянской области на 0,9 %, Вологодской области на 1,7 %, Воронежской области на 3,3 %, Калужской области на 4,4 %, Липецкой области на 6,2 %, Москве и Московской области на 2,6 %, Рязанской области на 0,2 %, Смоленской области на 5,4 %, Тамбовской области на 0,1 %, Тверской области на 3,7 %, Тульской области на 3,8 %.

Снижение потребления в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксировано в энергосистемах Владимирской области на 0,4 %, Ивановской области на 2 %, Костромской области на 0,9 %, Курской области на 2,0 %, Орловской области на 0,3 %.

Потребление Ярославской области в ноябре 2018 года осталось на уровне прошлого года.

За одиннадцать месяцев 2018 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 218409,9 млн кВт·ч, что на 1,2 % выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года.

В январе–ноябре 2018 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Белгородской области на 1,7 %, Вологодской области на 2,4 %, Воронежской области на 1,8 %, Калужской области на 1,6 %, Липецкой области на 3,2 %, Москвы и Московской области на 2,1 %, Тверской области на 0,2 %, Тульской области на 1,0 %.

Снижение электропотребления за одиннадцать месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечено в энергосистемах Брянской области на 1,4 %, Владимирской области на 0,4 %, Ивановской области на 2,2 %, Костромской области на 0,9 %, Курской области на 2,6 %, Орловской области на 0,7 %, Рязанской области на 0,7 %, Смоленской области на 2,7 %, Тамбовской области на 0,9 %, Ярославской области на 0,9 %.

Электростанции ОЭС Центра за период с января по ноябрь 2018 года выработали 208149,7 млн кВт·ч, что на 3,3 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Выработка ТЭС в этот период составила 118638,4 млн кВт·ч (57,0 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ТЭС в период с января по ноябрь 2017 года на 1,1 %. Выработка ГЭС в этот период составила 3511,1 млн кВт·ч (1,7 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ГЭС в период с января по ноябрь 2017 года на 11,1 %. Выработка АЭС в этот период составила 86000,2 млн кВт·ч (41,3 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки АЭС в период с января по ноябрь 2017 года на 5,8 %.