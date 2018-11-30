Сертификация кабелей управления

В соответствии с требованиями Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности оборудования", заводом проведена сертификация и получен сертификат соответствия:

№ ТСRUC-RU.АЯ46.В.87146 сроком действия с 28.08.2018 по 27.08.2023, на кабели для систем управления и сигнализации, огнестойкие, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: КПЭПнг(А)-HF, КПЭПнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)- HF, КГПЭПнг(А)- FRHF, КУГППнг(А)-HF, КУГППнг(А)- FRHF, КУГППЭнг(А)- HF, КУГППЭнг(А)-FRHF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)- FRHF, КУГПЭПнг(А)-HF, КУГПЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)- FRHF,КУГЭППЭнг(А)-HF,КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭППЭПнг(А)-HF,КУГЭППЭПнг(А)- FRHF изготавливаемые по ТУ 16.К71-338-2004.