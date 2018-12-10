Системный оператор и Федеральная сетевая компания впервые в ЕЭС России применят новую цифровую технологию дистанционного управления в энергосистемах Новгородской и Псковской областей

Филиал АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей" (Новгородское РДУ) совместно с филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" – Новгородское ПМЭС успешно провели комплексные испытания дистанционного управления режимом работы управляемого шунтирующего реактора (УШР) на подстанции (ПС) 330 кВ Старорусская из диспетчерского центра Новгородское РДУ.

Реализованное впервые в ЕЭС России дистанционное управление режимом работы УШР из диспетчерского центра является важным элементом современной модели управления технологическими процессами в энергосистеме и реальным шагом к цифровизации электроэнергетики. Результатом проекта станет повышение эффективности и надежности управления электроэнергетическим режимом энергосистем Новгородской и Псковской областей за счет сокращения времени, необходимого на регулирование напряжения в электрической сети.

УШР являются одними из наиболее эффективных средств компенсации реактивной мощности и регулирования напряжения в высоковольтных электрических сетях. Использование УШР позволяет снизить риски возникновения опасных для электротехнического оборудования уровней повышения напряжения, а также сократить количество случаев работы генерирующего оборудования электростанций в неблагоприятных с точки зрения устойчивости режимах недовозбуждения (режим потребления реактивной мощности из сети).

Благодаря дистанционному управлению диспетчеры Системного оператора получили возможность быстрого удаленного изменения уставок системы управления УШР по реактивной мощности и напряжению, что позволяет управлять режимом работы УШР по различным алгоритмам регулирования, а также коммутационными аппаратами его ячейки. Таким образом, новая технология позволяет без промежуточных звеньев напрямую из диспетчерского центра управлять уровнями напряжения в контрольных пунктах по напряжению как в нормальных, так и аварийных режимах работы энергосистем.

В рамках реализации проекта специалистами Системного оператора и ПАО "ФСК ЕЭС" соответственно выполнена настройка оперативно-информационного комплекса в диспетчерском центре Новгородского РДУ и АСУ ТП на ПС 330 кВ Старорусская, подготовлена и введена в действие необходимая нормативно-техническая документация, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала. При проведении комплексных испытаний проверена возможность функционального взаимодействия оперативно-информационного комплекса СК-2007 и АСУ ТП EVICON производства ООО НПП "ЭКРА" в ходе реализации функций телеуправления и телерегулирования.

Успешное завершение испытаний позволяет приступить к опытной эксплуатации дистанционного управления УШР на подстанции 330 кВ Старорусская. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на январь 2019 года.

Дистанционное управление УШР успешно развивает совместный опыт Системного оператора и Федеральной сетевой компании по применению технологий дистанционного управления оборудованием объектов диспетчеризации. В 2015–2016 годах в ОЭС Северо-Запада (энергосистема г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области) АО "СО ЕЭС" совместно с ПАО "Россети" и ПАО "ФСК ЕЭС" реализовали пилотный проект по внедрению дистанционного управления коммутационным оборудованием подстанций (ПС) 330 кВ Завод Ильич и Василеостровская, а также ПС 220 кВ Проспект Испытателей из диспетчерских центров Системного оператора и центра управления сетями ПАО "ФСК ЕЭС". На первом этапе внедрения технологии переключения выполнялись пооперационно диспетчерами Системного оператора, затем эти операции стали выполняться с применением автоматизированных программ переключений (АПП). Технология дистанционного управления с АПП позволяет кардинально – до нескольких минут – сократить длительность производства оперативных переключений по сравнению с традиционным выполнением этих операций по отдельным командам диспетчерского персонала. В результате повышается эффективность управления электроэнергетическим режимом, снижаются затраты на производство переключений, сокращается время отклонения режима работы электростанций от планового диспетчерского графика для выполнения режимных мероприятий на время производства переключений и, соответственно, уменьшаются суммарные затраты потребителей.