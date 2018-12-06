Утвержден план поэтапного отключения аналогового телерадиовещания в субъектах РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об утверждении плана поэтапного отключения аналогового вещания обязательных общедоступных телерадиоканалов в субъектах РФ.

С подробным планом отключения можно ознакомиться на сайте Минкомсвязи России.

Для максимально комфортного перехода граждан России на цифровое телевидение Правительственная комиссия по развитию телерадиовещания утвердила даты прекращения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов. С января по июнь 2019 года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.

Отметим, что до конца 2018 года все граждане нашей страны будут иметь возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве. Таким образом, решена проблема неравного доступа городских и сельских жителей к средствам массовой информации.

Напомним, на текущий момент завершено строительство сети цифрового эфирного телевизионного вещания, которое осуществлялось в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы". Сеть включает в себя более пяти тысяч пунктов цифрового эфирного вещания. Из них три четверти — объекты нового строительства. Охват сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания составляет не менее 98,4% населения России.