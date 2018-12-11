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Инвестиции (проекты)

Актив "Т Плюс" в Екатеринбурге увеличил инвестпрограмму до 2,6 миллиарда

Актив Т Плюс в Екатеринбурге увеличил инвестпрограмму до 2,6 миллиарда

11 декабря 2018, 11:06
Рубрика: Инвестиции
Метки: Т ПЛЮС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания сохранит объем ремонтной кампании

"Екатеринбургская электросетевая компания" (ЕТК, контролируется "Т Плюс") сохранит объемы ремонтной программы в 2019 году. Инвестиции в капремонт и модернизацию останутся на уровне текущего года.

По данным компании, в 2019 году будет построено, отремонтировано и реконструировано 65 км теплосетей. Из них на 46 км проведут капремонт, на 19 км – реконструкцию, модернизацию и новое строительство.

Как отмечают в ЕТК, в 2018 году удалось снизить повреждаемость на теплосетях. Так, с 1 октября по 31 декабря 2017 года было зафиксировано 359 инцидентов. На сегодня этот показатель составляет 274.

Как заявил гендиректор ПАО "Т Плюс" Денис Паслер, компания кратно нарастила инвестпрограмму в Свердловской области.

"В 2016 году было инвестировано 700 млн рублей. В 2018 – уже 2,6 млрд рублей. На 20% были увеличены расходы на ремонт генерирующего оборудования", – заявил Денис Паслер.

По словам топ-менеджера, в регион могут быть привлечены дополнительные инвестиции, если одна из свердловских станций попадет в программу ДМП-2.

"Правда УрФО"

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