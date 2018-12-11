Два отдаленных села в Туве подключат к солнечной электростанции до конца февраля

Автономная гибридная энергоустановка позволит обеспечить бесперебойное круглосуточное электроснабжение сел Кызыл-Хая и Могур-Аксы на крайнем юго-западе республики

Жителей двух отдаленных сел в Туве до конца февраля 2019 года обеспечат энергией от гибридной солнечной электростанции. Об этом в понедельник ТАСС сказал министр топлива и энергетики республики Роман Кажин-оол.

"В конце ноября приступили к работам, завезли оборудование <...>. Подключение сел Кызыл-Хая и Могур-Аксы к системе электроснабжения [от солнечной электростанции] должно быть до 28 февраля 2019 года", - сказал Кажин-оол.

Автономная гибридная энергоустановка состоит из солнечных модулей общей мощностью 550 кВт и дизельных генераторов (800 кВт и 400 кВт). Она позволит обеспечить бесперебойное круглосуточное электроснабжение сел Кызыл-Хая и Могур-Аксы в Монгун-Тайгинском районе на крайнем юго- западе Тувы с населением около 6 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме было подписано соглашение между Тувой и "Хевел" о строительстве в труднодоступных населенных пунктах солнечных электростанций мощностью до 1600 кВт.

В труднодоступных населенных пунктах в Туве население обеспечивается электроэнергией дизельными электростанциями, отсутствует возможность строительства ЛЭП. Речь идет о 18 населенных пунктах с общей численностью 14 тыс. человек.

Группа компаний "Хевел" (совместное предприятие ГК "Ренова" и АО "Роснано", основано в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики.



ТАСС