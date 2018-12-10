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Модернизация

ФСК ЕЭС модернизировала противопожарные системы на трех челябинских подстанциях

ФСК ЕЭС модернизировала противопожарные системы на трех челябинских подстанциях

11 декабря 2018, 09:42
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Новое оборудование введено в работу на подстанциях 500 кВ "Приваловская", "Кропачево" и "Златоуст". Объекты суммарно обеспечивают передачу более 1500 МВА мощности, снабжают электроэнергией Златоустовский машиностроительный и Усть-Катавский вагоностроительный заводы, а также инфраструктуру Южно-Уральской железной дороги.

Установлены современные дымовые адресно-аналоговые извещатели c оптико-электронными датчиками, предназначенные для обнаружения возгораний с задымлением. Были заменены системы оповещения, приемно-контрольные приборы, охранно-пожарные пульты контроля и управления.

Новое оборудование позволяет точно и оперативно определять место возгорания и, на основе полученной информации, принимать оперативные решения по его ликвидации.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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