ФСК ЕЭС модернизировала противопожарные системы на трех челябинских подстанциях

Новое оборудование введено в работу на подстанциях 500 кВ "Приваловская", "Кропачево" и "Златоуст". Объекты суммарно обеспечивают передачу более 1500 МВА мощности, снабжают электроэнергией Златоустовский машиностроительный и Усть-Катавский вагоностроительный заводы, а также инфраструктуру Южно-Уральской железной дороги.

Установлены современные дымовые адресно-аналоговые извещатели c оптико-электронными датчиками, предназначенные для обнаружения возгораний с задымлением. Были заменены системы оповещения, приемно-контрольные приборы, охранно-пожарные пульты контроля и управления.

Новое оборудование позволяет точно и оперативно определять место возгорания и, на основе полученной информации, принимать оперативные решения по его ликвидации.