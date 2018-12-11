ФСК ЕЭС модернизирует подстанцию 330 кВ "Завод Ильич", входящую в состав Петербургского энергокольца

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") ввела в эксплуатацию комплектное распределительное устройство (КРУЭ) 110 кВ и установила новое коммутационное оборудование на подстанции 330 кВ "Завод Ильич" – одном из крупнейших питающих центров Санкт-Петербурга.

Это позволило завершить основной этап комплексной реконструкции и технического перевооружения объекта. Общая стоимость всего проекта составляет 6,3 млрд рублей, полное завершение работ запланировано на 2020 год. Подстанция обеспечивает электроснабжение районов города с населением около 1,5 млн человек.

В новое КРУЭ заведены линии электропередачи сети 110 кВ. Установленное оборудование компактно, оснащено современными микропроцессорными защитами, трансформаторами тока и напряжения, удовлетворяющими требованиям работы устройств релейной защиты и автоматики, учета электроэнергии.

Ранее подстанция была переведена на напряжение 330 кВ, а ее мощность увеличена до 1140 МВА. В частности, были построены здания КРУЭ 330 и 220 кВ, а также камеры для трех автотрансформаторов суммарной мощностью 650 МВА.

На заключительном этапе проекта реконструкции будут возведены здания для оборудования напряжением 6-35 кВ, переподключены линии электропередачи распределительной сети и выполнен демонтаж старых узлов подстанции.

Подстанция 330 кВ "Завод Ильич" введена в эксплуатацию в 1932 году. Это один из первых энергообъектов, построенных по плану ГОЭЛРО. В 1951 году подстанция обеспечила питание первой линии Ленинградского метрополитена. Сейчас объект является "звеном" энергокольца города Санкт-Петербурга, это одна из трех подстанций в городе на Неве, где реализован пилотный проект дистанционного управления. Реализация проекта реконструкции позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Петроградского, Приморского, Выборгского, Василеостровского и Курортного районов Санкт-Петербурга.

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