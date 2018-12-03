ГК "ССТ" и МГТУ им. Н. Э. Баумана разработают материалы и технологии для Арктики

5 декабря 2018 года ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров и генеральный директор ГК "ССТ" Михаил Струпинский подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области композитов, арктических материалов и технологий.

С 5 по 8 декабря в МГТУ им. Н. Э. Баумана прошел Международный форум "Ключевые тренды в композитах: наука и технологии". Форум был организован Межотраслевым инжиниринговым центром МГТУ им. Н.Э. Баумана "Композиты России". В этом году одной из ключевых тем форума стала разработка материалов и технологий для Арктики.

Комплексное развитие арктического региона может быть осуществлено в рамках интеграции ключевых компетенций ведущих университетов, научных центров, промышленных корпораций и органов власти. Для решения этой задачи МГТУ им. Н. Э. Баумана формирует Научно-образовательный центр "Арктические материалы и технологии".

5 декабря на форуме ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров и генеральный директор ГК "ССТ" Михаил Струпинский подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках НОЦ "Арктические материалы и технологии". Документ определяет основные направления сотрудничества в реализации совместных проектов в области экспериментальных работ, обмена научно-технической информацией по перспективным инновационным разработкам в области материалов и технологий для применения в Арктике. Одним из направлений деятельности ГК "ССТ" в рамках НОЦ станет разработка токопроводящих полимеров и энергосберегающих технологий для точечного обогрева зданий и сооружений.

Участники создаваемого Центра обсудили на круглом столе актуальные задачи по разработкам решений для Арктики. Михаил Струпинский в своем выступлении отметил, что в ГК "ССТ" уже разработана и успешно применяется на объектах линейка продуктов и систем в "арктическом" исполнении. В рамках НОЦ "Арктические материалы и технологии" планируется совместная работа со специалистами МГТУ им. Баумана и МИЦ "Композиты России" по разработке, испытаниям и внедрению нового поколения материалов и электротехники для бесперебойной работы техники и безопасности персонала в суровых условиях Крайнего Севера.