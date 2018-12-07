Международный форум "Электрические сети 2018" превзошел ожидания участников и организаторов

Международный форум "Электрические сети 2018" (МФЭС-2018), организатором которого впервые выступила компания "Россети", стал важным и актуальным отраслевым событием 2018 года.

За время работы мероприятия Форума посетили более 15 000 человек – это больше, чем ожидалось первоначально даже по самым амбициозным прогнозам.

В нынешнем году существенно вырос статус площадки. Так, в работе первого дня принял участие глава Минэнерго России Александр Новак, который совершил обход экспозиций и торжественно открыл МФЭС-2018. На протяжении четырех дней в деловой программе были задействованы руководители федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов власти, в том числе, губернаторы Калининградской области Антон Алиханов, Белгородской области Евгений Савченко, Удмуртской Республики Александр Бречалов, Воронежской области Александр Гусев, руководители крупнейших сетевых и генерирующих компаний, производителей оборудования для электросетевого комплекса, научных организаций и объединений, российские и зарубежные эксперты в области электроэнергетики.

В выставочной программе было представлено 402 экспонента из 27 стран мира, что также стало новым рекордом, а в дискуссионных панелях и "круглых столах" в общей сложности приняли участие более 330 экспертов.

Свои инновационные разработки продемонстрировали такие компании, как Энергомера, Экра, PLC, Таврида Электрик, ГИДРОМОНТАЖ, ЗЭТО, INFOTECH GROUP, ИНКОТЕКС-СК, SIEMENS, КЭМОНТ, ОЭК, Shneider Electric, НПО "МИР", ПРОСОФТ СИСТЕМЫ, ТЕСМЕК Рус, 1С, HUAWEI, СКОЛКОВО, Hyundai Industries и многие другие.

В 2018 году "Россети" учредили "Знак качества Россети". Положением премии предусмотрено, что знак присваивается только продукции, имеющей положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети". В этом году "Знаком качества" награждены 42 компании, причём 90% из них - российские.

Вопросы, обсуждавшиеся в рамках МФЭС, касались самых широких аспектов цифровой трансформации отрасли. Участники круглых столов говорили на самые разные темы: кибербезопасность, технологические инновации, кадровое развитие, сотрудничество с субъектами малого и среднего предпринимательства, международное взаимодействие, космические технологии, - вот далеко не полный перечень направлений, затронутых в ходе дискуссий МФЭС.

Кроме того, во второй день Форума состоялось награждение лауреатов конкурса "Цифровой прорыв", учрежденного ПАО "Россети". Награда отныне будет вручаться лучшим проектам и инициативам, способствующим внедрению цифровых решений в электросетевом комплексе.

Форум принес и практические результаты – на полях МФЭС-2018 было заключено 14 соглашений о сотрудничестве. Высоким был интерес к Форуму и со стороны средств массовой информации - мероприятия "Электрических сетей" освещали более 120 СМИ.

В 2019 году Международный форум "Электрические сети" пройдет 3 – 6 декабря.

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