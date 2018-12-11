На Бурейской ГЭС завершился капитальный ремонт гидроагрегата №4

Гидроагрегат №4 Бурейской ГЭС (входит в группу РусГидро) ввели в эксплуатацию после капитального ремонта. Перед включением в сеть гидроагрегат успешно прошел все необходимые испытания. Работы проводились в соответствии с производственной программой ПАО "РусГидро" и годовым графиком ремонта энергетического оборудования филиала на 2018 год.

В рамках работ специалисты произвели полную разборку гидротурбины с выемкой и ревизией всех основных узлов, отремонтировали генератор, гидротурбину, аварийно-ремонтный затвор. Также энергетики провели текущий ремонт силового трансформатора класса напряжения 500 кВ. Весь комплекс работ был направлен на повышение безопасности и надежности эксплуатации гидроагрегата, а также восстановление технико-экономических характеристик близких к проектным.

Четвертый гидроагрегат Бурейской ГЭС был введен в эксплуатацию в ноябре 2005 года. За почти тринадцать лет работы ГА-4 выработал 9,413 млрд кВт∙ч электроэнергии, что составляет более 13% от общей выработки станции.

"Энергетика и промышленность России"