Президентом группы компаний АСЭ назначен Александр Локшин

Президентом группы компаний АСЭ (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") назначен первый заместитель генерального директора по операционному управлению Росатома Александр Локшин.

Александр Локшин будет совмещать работу первого заместителя генерального директора по операционному управлению госкорпорации "Росатом" с новыми обязанностями президента АСЭ.

Первым вице-президентом по сооружению назначен генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров. Он будет совмещать работу генеральным директором АО "Концерн Росэнергоатом" с выполнением обязанностей первого вице-президента по сооружению компании АСЭ. АО "Концерн Росэнергоатом" является заказчиком всех АЭС, сооружаемых в Российской Федерации.

Такая структура управления сформирована в целях максимального использования возможностей Госкорпорации и "Росэнергоатома" для выполнения контрактных обязательств по срокам и стоимости сооружения АЭС.

Для справки:

Александр Маркович Локшин родился 11 октября 1957 года в г. Чите. В 1980 году окончил Ленинградский политехнический институт им. Калинина по специальности "Теплофизика". В 1980—1996 гг. — инженер, старший инженер лаборатории тепловых испытаний, старший инженер управления блоком, машинист-обходчик по турбинному оборудованию ТЦ, начальник смены турбинного цеха, начальник смены блока №2, начальник смены станции первой очереди Смоленской АЭС (г. Десногорск Смоленской области). В 1996—1998 гг. — заместитель руководителя Генеральной дирекции, заместителя руководителя департамента по коммерции — начальника информационно-аналитического отдела концерна "Росэнергоатом" (г. Москва). В 1998—2001 гг. — первый заместитель директора по маркетингу, экономике и коммерческой деятельности концерна "Росэнергоатом". В 2001—2006 гг. — и. о. директора, директор, заместитель генерального директора концерна "Росэнергоатом" — директор филиала концерна "Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция". В 2006—2008 гг. — первый заместитель генерального директора, генеральный директор ФГУП "Концерн "Росэнергоатом". С июня 2008 г. по январь 2010 г. — заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом". С февраля 2010 г. — заместитель генерального директора — директор дирекции по ядерному энергетическому комплексу Росатома. С апреля 2011 г. по ноябрь 2012 г. - первый заместитель генерального директора – директор дирекции по ядерному энергетическому комплексу. С ноября 2012 г. - первый заместитель генерального директора по операционному управлению. Награжден Орденом Почета (2012), Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2018), имеет звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации" (2000) и ряд ведомственных наград.

Андрей Ювенальевич Петров родился в 1963 году. Окончил Ивановский энергетический институт по специальности "Тепловые электрические станции". Кандидат технических наук. А.Ю. Петров имеет 30-летний опыт работы в отрасли: в 1985 году он начал работу на Хмельницкой АЭС Минатомэнерго СССР в должности машиниста-обходчика 5-го разряда турбинного цеха. С 1992 по 1999 гг. работал на Балаковской АЭС в должности начальника смены очереди. С 1999 по 2001 гг. – заместитель главного инженера по эксплуатации Волгодонской АЭС. В 2001 году был назначен на должность главного инженера Волгодонской АЭС. С 2006 года – заместитель генерального директора – директор филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Смоленская атомная станция". 7 сентября 2015 года А.Ю. Петров был назначен на должность генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом". Награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2003), имеет звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации" (2009) и ряд ведомственных наград.

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