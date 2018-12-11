Раскаленное кремниевое "солнце в коробке" обеспечит энергией 100 000 домов

Основной объем электроэнергии в мире вырабатывается в режиме реального времени на ГЭС, ТЭЦ и АЭС. С возобновляемыми источниками дело обстоит несколько сложнее: ветряные турбины и солнечные панели вырабатывают электричество только тогда, когда дует ветер или светит солнце. Поэтому возникает необходимость сохранять эту энергию для последующего использования.

Ученые Массачусетского технологического института (MIT) и Технологического института Джорджии сообщили о том, что нашли новое решение этой проблемы. Созданная ими установка получила условное название "Солнце в коробке", а сама концепция — Thermal Energy Grid Storage-Multi-Junction Photovoltaics (TEGS-MPV).

Суть ее состоит в том, что тепло от вырабатываемой избыточной ветровой и солнечной электроэнергии "закачивается" в специальные резервуары с раскаленным до 2200 °С жидким кремнием. Там оно сохраняется, а при необходимости его можно в любой момент преобразовать в электричество.

Опираясь на результаты первых испытаний, ученые прогнозируют, что всего лишь один резервуар TEGS-MPV сможет хранить в себе энергии, достаточной для освещения 100 000 домов.

Система TEGS-MPV имеет ряд преимуществ: она более доступна по сравнению с литий-ионными батареями и примерно вдвое дешевле ныне действующих гидроаккумулирующих электростанций.

TechCult.ru