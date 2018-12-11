"Ростелеком" вступил в Иркутскую Ассоциацию "Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей"

"Ростелеком" в составе Ассоциации Иркутское региональное объединение работодателей "Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей" (Ассоциации ИРОР "ПТиП") будет работать над цифровой трансформацией региона.

Теперь "Ростелеком", как член крупнейшей ассоциации работодателей Иркутской области, планирует принимать активное участие в подготовке и экспертизе программ социально-экономического развития территории. Также через отраслевые союзы, входящие в Ассоциацию ИРОР "ПТиП", оператор станет внедрять информационные технологии в муниципалитетах и на предприятиях Приангарья, что ускорит их развитие и позволит им органично включиться в цифровую экосистему.

"Цифровая экономика становится основой для развития системы государственного управления, бизнеса, общества. "Ростелеком" – главный инфраструктурный партнер государства в реализации данного проекта, – подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО "Ростелеком" Юрий Тиман. – Сотрудничество с авторитетным деловым сообществом Приангарья открывает новые перспективы для нашей компании, в том числе участия в формировании социально-экономического климата, развития современной телекоммуникационной инфраструктуры области".

"Президент Российской Федерации на ближайшую перспективу поставил задачу, войти в пятерку ведущих экономик мира, что обязывает нас активизировать деятельность, – отметил на заседании президент Ассоциации ИРОР "ПТиП" Николай Мельник. – Поэтому нам необходимо искать новые формы организации труда, социального партнерства, распространения передового опыта. Хорошо, что такие компании как "Ростелеком" считают для себя важным участие в социально-экономическом развитии регионов. Надеемся, что со вступлением в нашу Ассоциацию "Ростелекома" усилятся роль и значение бизнес-сообщества во взаимоотношениях с органами власти области, профсоюзами и другими структурами".

"Байкал24"