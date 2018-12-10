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Модернизация

С начала года филиал "Тулэнерго" подключил к электросетям более 5,7 тысяч заявителей

С начала года филиал Тулэнерго подключил к электросетям более 5,7 тысяч заявителей

11 декабря 2018, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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За десять месяцев текущего года филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Тулэнерго" осуществил технологическое присоединение 5765 энергопринимающих устройств (ЭПУ) заявителей общей максимальной мощностью 103 МВт.

С января по октябрь включительно тульские энергетики подключили к сетям 5537 ЭПУ заявителей льготной категории суммарной мощностью 63 МВт, в том числе 5257 физических лиц – 61,4 МВт и 280 юридических лиц – 1,6 МВт. Мощность 228 присоединенных ЭПУ прочих категорий заявителей составила 40 МВт.

Среди присоединенных объектов – крупные предприятия агропромышленного комплекса, в т.ч. ООО "Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод", ООО "Мираторг-Орел", ООО "Тульская мясная компания". Благодаря технологическому присоединению таких предприятий в регионе появляются новые рабочие места, а население обеспечивается качественной продукцией местного производства.

Технологическое присоединение, включающее полный комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов, остается одним из приоритетных направлений в деятельности филиала "Тулэнерго", способствующих повышению инвестиционной привлекательности региона, обеспечению доступности новых площадок для подключения различных объектов строительства, удовлетворению долгосрочного спроса на электроэнергию и мощности.

Консультации и ответы по всем вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям, потребители могут получить в Контакт-центре ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также у сотрудников Центра по обслуживанию потребителей филиала "Тулэнерго" в Туле при личном посещении или по телефону (4872) 73-04-30.

Подать заявку на присоединения к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО "Россети" https://портал-тп.рф.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"

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