Выработка Богучанской ГЭС выросла на 14%

Богучанская ГЭС в октябре и ноябре 2018 года увеличила производство электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выработка в октябре составила 1091 млн кВт/ч (рост 14,8%), в ноябре – 1056 млн кВт/ч. Рост составил 14,65%.

"Увеличение выработки на нашей станции обусловлено изменением обстановки на Ангарском каскаде - летом и осенью 2018 года увеличилась приточность в озеро Байкал. Енисейское бассейновое водное управление, исходя из сложившейся обстановки, приняло решение уже сейчас начать подготовку к весеннему половодью 2019 года и пропуск на каскаде поддерживается на более высоком уровне, чем год назад. Большая часть воды аккумулируется в водохранилищах, тем не менее рост от 15 до 20% отмечается на всех ГЭС Ангарского каскада", - пояснил генеральный директор ПАО "Богучанская ГЭС" Всеволод Демченко.

По оперативным данным Филиала АО "СО ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва" (Красноярское РДУ), в ноябре 2018 года электростанции Красноярского края выработали 5538,7 млн кВт•ч электроэнергии, выработка гидроэлектростанций края увеличилась на 15,6 % - до 3106,1 млн кВт•ч.. Доля Богучанской ГЭС составила 19% от суммарной выработки всех электростанций края или 34% суммарной выработки ГЭС.

"Энергетика и промышленность России"