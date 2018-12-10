Александр Новак: "В Арктическом регионе сосредоточены значительные извлекаемые запасы углеводородного сырья"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в составе делегации Председателя Правительства России Дмитрия Медведева совершил рабочую поездку в посёлок Сабетта, в рамках которой состоялась церемония вывода проекта "Ямал СПГ" на полную мощность, а также совещание с членами Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством главы Правительства РФ.

Как отметил Дмитрий Медведев на церемонии запуска третьей очереди завода “Ямал СПГ”, масштаб проекта уникален для России: над ним работали свыше 60 тысяч человек и порядка 700 предприятий из 55 регионов нашей страны.

Напомним, строительство завода по сжижению природного газа “Ямал СПГ” осуществлялось с 2014 года тремя очередями. С запуском последней очереди суммарная мощность завода выросла до 16,5 млн т СПГ ежегодно и до 1,2 млн т газового конденсата. Поставка продукции с СПГ-завода будет вестись преимущественно в страны АТР, а также на европейские рынки.

“Уже полвека наша страна успешно сотрудничает с европейскими соседями в газовой сфере, теперь активно выходит и на рынки Азии. "Ямал СПГ" – хороший пример эффективного многостороннего сотрудничества в этой сфере. Это весомое подтверждение надёжности нашего партнерства с другими государствами – в данном случае с Францией и Китайской Народной Республикой. Важно и то, что "Ямал СПГ" будет стимулировать развитие транснациональной инфраструктуры, прежде всего Северного морского пути – магистрали, которая соединяет Европу и Азию”, - подчеркнул глава Правительства.

В ходе совещания с членами Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Медведев отметил, что в настоящее время доля России на мировом рынке СПГ составляет около 4%, при этом к 2035 году она возрастет до 15-20%.

"Перед нами стоят большие цели по промышленному освоению арктического шельфа, по развитию технологий для более эффективного использования богатейшей ресурсной базы региона", - рассказал глава российского Правительства.

При этом в случае успешной реализации проектов "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2" только валютные поступления составят около $30 млрд в год, отметил Дмитрий Медведев.

"Мы должны сосредоточить усилия на реализации крупных, якорных, как принято говорить, проектов. Их запуск создаст совершенно иные условия для развития Северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки. Так мы сформируем и долгосрочный заказ, что для нас тоже очень важно, на танкерный и ледокольный флот", - добавил он.

В арктическом регионе сосредоточены значительные извлекаемые запасы углеводородного сырья: по нефти и газовому конденсату около 25% общероссийских запасов, по газу - 72%, отметил Александр Новак на совещании по вопросам развития Арктики.

"Арктическая зона и континентальный шельф обладают большим потенциалом добычи минимум 30-40 млн тонн нефти и до 150 млрд кубометров газа", - добавил он.

Среди перспективных проектов глава Минэнерго России назвал Новопортовское месторождение, "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", нефтяные проекты на Таймыре в Красноярском крае, Паяхскую группу месторождений и т. д. По словам Министра, суммарный эффект от их реализации обеспечит исходящий грузопоток по Северному морскому пути к 2024 году в объеме около 65 млн тонн с потенциалом роста к 2030 году до 95 млн тонн.

По словам главы Минэнерго России, Правительством уже принят большой перечень решений по оказанию поддержки бизнесу в реализации подобных проектов. При этом, по мнению Александра Новака, необходимы и дополнительные меры стимулирования.

“Я имею ввиду в том числе и вопросы, касающиеся локализации критически важного оборудования, предназначенного для производства СПГ. Считаю целесообразным поддержать предложение по предоставлению субъектами Российской Федерации налоговых льгот по налогу на имущество организаций для основных средств, участвующих в производстве оборудования для нужд заводов СПГ, а также проработать вопрос введения механизмов ускоренной амортизации оборудования, которое производит необходимые технологические установки для производства СПГ”, - предложил Министр

Пос. Сабетта (ЯНАО), 11 декабря