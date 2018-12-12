Энергетики Марий Эл готовы помочь предприятиям в сокращении расходов за потребляемый ресурс

Способы снизить стоимость электроэнергии для предприятий республики искали за круглым столом в Йошкар-Оле представители регионального отделения Общероссийского народного фронта и представители фирм с помощью бизнес-омбудсмена РМЭ, представителей регионального правительства, прокуратуры и гарантирующего поставщика электроэнергии - "ТНС энерго Марий Эл".

У них дешевле

Представители бизнеса настаивали на том, что в Марий Эл цены на электроэнергию для предприятий едва ли не самые высокие в Приволжском федеральном округе, причем разница в тарифах просто вопиющая. По словам предпринимателей, в соседних республиках - Татарстане или Чувашии - их партнеры платят за свет меньше, чем у нас. Из-за высоких тарифов существенно дорожает производство, снижается конкурентоспособность продукции. Получается, что бизнес у соседей более выгоден, чем в Марийском крае.

Энергетики признали, что тарифы на электроэнергию у нас не низкие, но и далеко не самые высокие в ПФО. Судя по анализу, проведенному Министерством промышленности, экономического развития и торговли совместно с "ТНС энерго Марий Эл", наш регион находится на седьмом месте по величине тарифов для населения и на седьмом же месте - по уровню тарифов для юрлиц среди 14 регионов округа. То есть сейчас мы в середине. А колоссальная разница в стоимости кВт*ч (до пяти рублей), о которой нередко говорят бизнесмены, объясняется тем, что зачастую сравниваются тарифы для разных ценовых категорий. А сравнивать нужно предприятия с одинаковыми параметрами цен (категории, уровень напряжения и максимальная мощность). В этом случае вырисовывается несколько иная ситуация.

Разница в ценах

Специалисты сравнили цены для предприятий по I ценовой категории в подгруппе с максимальной мощностью энергопринимающих устройств более 670 кВт (уровень напряжения HH) в регионах ПФО. В Марий Эл стоимость одного кВт*ч, по данным на сентябрь, в этой подгруппе составляла 6,47 рубля. Самые высокие тарифы были в Нижегородской области (7,48 рубля), а самые низкие – в Башкортостане (4,94). Кстати, в Татарстане и Чувашии эти цифры – 5,80 и 5,22 рубля соответственно. В тарифах для населения разброс цен намного меньше. Жители Марийской республики во втором полугодии платили за свет 3,66 рубля. Дороже всего электричество обходилось в домах Самарской области (4 рубля), а в самом лучшем положении оказались оренбуржцы (2,94).

Разумеется, для бизнеса разница в один-два рубля за кВт*ч весьма ощутима и выливается в заметные конкурентные преимущества для предприятий, которые платят меньше других. Поэтому желание представителей бизнеса уменьшить расходы на электроснабжение совершенно оправданно.

Замкнутый круг

Немаловажный фактор, влияющий на величину тарифов, это объем потребления электроэнергии (мощности) регионом. Известное правило рынка: чем больше покупаешь, тем меньше платишь. Похожая ситуация и на рынке электроэнергии. Для крупных регионов с хорошо развитым энергоемким производством "свет" обходится дешевле, поскольку потенциал сетей задействован на 100%, и потребители не несут бремя содержания "лишнего" cетевого хозяйства.

Получается что-то вроде замкнутого круга. Чем ниже цена на "свет" в регионе, тем больше возможностей для развития производства, но чтобы эта цена снизилась, необходимо, чтобы это развитое энергоемкое производство уже было в наличии.

За свет в квартирах "доплачивают" предприятия

Одна из причин высоких тарифов для предприятий – перекрестное субсидирование. Дело в том, что сейчас в цене на свет для предприятий республики (как, впрочем, и по всей России) лежит важная социальная составляющая - доплата за кВт*ч, потребленные населением. Жители платят меньше, чем электроэнергия стоит на самом деле. Логично, что кто-то должен эту разницу оплатить из своего кармана, вот она, в конечном итоге, и ложится на плечи бизнеса и других организаций.

В России тарифы для населения методично приближают к экономически обоснованным, но до завершения этого процесса еще далеко. Если же поднять цены на свет для граждан до реальных величин разом, то ничего хорошего из этого точно не получится. А ведь электроэнергии в дома жителей Марий Эл идет немало.

Сейчас на население приходится около 30% всей электроэнергии, потребляемой регионом, на предприятия и организации – 70%. При этом доля населения в последнее время растет, что не позволяет снизить платежную нагрузку на бизнес.

"Львиная доля" цены

Самая большая составляющая цены за электроэнергию – это плата за ее генерацию и передачу по электросетям (по данным на октябрь, 41,7% и 57,1% соответственно). Инфраструктурные платежи, обеспечивающие службы, отвечающие за взаимодействие субъектов рынка, составили лишь 0,04 процента. Сбытовая надбавка, благодаря которой осуществляет свою деятельность гарантирующий поставщик электроэнергии, составила всего 1,1%. Эти деньги идут на организацию работы с потребителями (в том числе на оплату труда работников расчетных центров) и прочие организационные дела, а также на погашение банковских кредитов. К сожалению, брать деньги под проценты гарантирующему поставщику приходится постоянно, так как полная и своевременная оплата закупаемого для региона объема электроэнергии – обязательное условие работы, а в республике далеко не все потребители платят вовремя и полностью. Очевидно, что попытка существенно уменьшить сбытовую надбавку (сотую, максимум десятую, долю цены) почти не повлияет на тарифы, а вот привести к сбоям в работе гарантирующего поставщика может, что отразится на всем регионе.

Вот если бы уменьшить плату за генерацию или передачу, это было бы серьезно. Но цены оптового рынка устанавливаются на федеральном уровне, а тарифы на передачу регулируют Правительство Марий Эл и ФАС России, так что тут сэкономить тоже сложно.

Правда, у собравшихся появилась идея уменьшить стоимость передачи электроэнергии, в которой едва ли не половина – это стоимость услуги по доставке по территории региона. Но и эта возможность выглядит достаточно сомнительной. Если урезать финансирование сетевым компаниям, лишив их возможности проводить модернизацию своего хозяйства, то это может быть чревато серьезными проблемами с энергоснабжением всего региона.

Обманули со льготами?

Радикальный способ снизить цены на электроэнергию предложил представитель общественной организации "Предприниматели Марий Эл" Василий Сорокин. Он заявил, что жителей республики за последние десятилетия обманули дважды. В первый раз, когда затопили огромные площади, находившиеся в составе Марийской республики, во время строительства Чебоксарской ГЭС, а второй, когда возводили йошкар-олинскую ТЭЦ-2.

В обоих случаях, по словам предпринимателя, региону были обещаны льготные тарифы на электроэнергию, но сдержано оно так и не было.

В свое время этим вопросом начал заниматься первый главный федеральный инспектор по Марий Эл (2000-2003 годы) Валериан Егоров. Ему удалось собрать ряд документов, но завершить дело не вышло по ряду причин.

По мнению Василия Анатольевича, представителям республики просто необходимо требовать выполнения договоренностей и, соответственно, льготных условий при покупке электроэнергии.

Другие варианты

Снизить цены может и повышение платежной дисциплины потребителей. Что касается возможностей для маневра на уровне руководства региона, то, как заверил замминистра промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл Михаил Полубарьев, республиканский регулятор и так устанавливает тарифы на минимальном уровне, руководствуясь "ценовыми коридорами", четко определенными для каждого субъекта РФ российской антимонопольной службой. Устанавливать тарифы ниже или выше этих пределов Марий Эл не имеет права. Так что вопрос об изменении "нижней планки" стоимости "света" для республики в любом случае надо решать в ФАС России. Существенно помочь бизнесу могли бы и субсидии на оплату электроэнергии.

В завершение круглого стола представители ОНФ создали рабочую группу, которая займется детальной проработкой предложенных вариантов снижения тарифов и воплощения их в жизнь.

- Вопрос тарифов очень важен для развития бизнеса, поэтому данная ситуация будет и дальше находиться на контроле Народного фронта. По итогам встречи мы пришли к выводу, что необходимо создать региональную рабочую группу с включением всех заинтересованных лиц. Мы знаем, что в некоторых регионах существуют примеры снижения тарифов. Надеемся, что совместными усилиями данная динамика будет достигнута и в Марий Эл, – резюмировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Марий Эл Руслан Гизатуллин.

Выгодно и бесплатно

Вполне возможно, эти методы дадут результат, но в будущем, даже если и в недалеком. При этом, по словам заместителя генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющего директора "ТНС энерго Марий Эл" Екатерины Вахитовой, возможность существенно сократить расходы на оплату электроэнергии есть уже сейчас.

Гарантирующий поставщик предлагает своим клиентам бесплатную услугу, которая на самом деле стоит больших денег. Это "энергетический консалтинг". Сотрудники компании консультируют представителей предприятий, помогая им выбрать оптимальную ценовую категорию и режим энергопотребления, уменьшая расходы.

Екатерина Динаровна привела примеры такой работы с предприятиями, которые в результате получили весьма ощутимую экономию денег, предусмотренных на оплату "света".

Кстати, с представительницей одной из фирм глава компании обменялась контактами прямо после круглого стола, чтобы начать действовать, не теряя времени.

"Марийская правда"