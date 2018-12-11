Филиал "Оренбургэнерго" удостоен бронзового знака регионального конкурса "Лидер экономики"

В главной номинации XVIII Ежегодного областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований "Лидер экономики Оренбургской области" филиал ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" занял третье место.

Церемония награждения состоялась 11 декабря 2018 года в зале торжеств Правительства Оренбургской области. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вручил почетную награду заместителю генерального директора ПАО "МРСК Волги"-директору филиала "Оренбургэнерго" Виктору Кажаеву.

По основным показателем филиал ПАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго" стабильно входит в число сильнейших. Общая рентабельность предприятия в 2017 году составила 108,6 процентов, а темп роста услуг по передаче электрической энергии составил 118 процентов.

Филиал "Оренбургэнерго" показал высокие результаты по основным критериям - объем переданной электрической энергии в 2017 году составил 8 млрд. 968 млн. киловатт*часов.

По второму основному виду деятельности – технологическому присоединению к электрическим сетям – в 2017 году поступило 2 531 заявка на 297 МВт, большая часть которых - от физических лиц. Заключено 2 046 договоров на 219 МВт, фактически присоединено к электрическим сетям 2 330 потребителей на общую мощность 170 МВт. Реализованы крупные проекты по подключению к электрическим сетям жилищных комплексов, производственных площадей, нефтяных месторождений, крупнейших в стране солнечных электрических станций.

Инвестиции в основной капитал составили более 771 миллиона рублей. В рамках реализации инвестпрограммы в прошлом году были построены сотни километров ЛЭП, введены в эксплуатацию 150,6 мегаватт трансформаторной мощности.

Филиал "Оренбургэнерго" принимал участие в конкурсе среди предприятий с численностью работающих свыше 2 тысяч человек. Конкурсный отбор проводился путем сравнения комплексных показателей экономического развития. Оценке экспертного совета подверглись производственные и финансово-экономические индексы, уровень социальной ответственности и защищенности сотрудников компании, инвестиционная составляющая.