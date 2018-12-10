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Инвестиции (проекты)

Глубоководную укладку труб "Северного потока-2" начнут на следующей неделе

Глубоководную укладку труб Северного потока-2 начнут на следующей неделе

12 декабря 2018, 12:54
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Трубоукладочное судно Pioneering Spirit компании Allseas на следующей неделе начнет работу по глубоководному строительству "Северного потока-2" в водах Финляндии, сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

В компании рассказали, на несколько дней судно остановится в Дании для проведения мобилизационных работ. После этого Pioneering Spirit проследует к исключительной экономической зоне Финляндии, чтобы продолжить укладку первой нитки газопровода.

Сейчас укладкой труб морской части газопровода занимаются два судна компании Allseas. Судно Audacia работает на мелководье в Германии, Solitaire — в Финляндии.

"Северный поток-2" предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ввод его в строй намечен на конец 2019 года. Стоимость строительства "Северного потока-2" оценивается в €9,5 млрд.

Компания: Коммерсант

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