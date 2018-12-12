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Контракты

"Интерфакс": "Т Плюс" намерена участвовать в конкурсе на модернизацию энергообъектов в Пермском крае

Интерфакс: Т Плюс намерена участвовать в конкурсе на модернизацию энергообъектов в Пермском крае

12 декабря 2018, 17:47
Рубрика: Контракты
Метки: Т ПЛЮС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО "Т Плюс" в 2019 году будет участвовать в конкурсах на модернизацию четырех энергообъектов в Свердловской, Самарской областях, Удмуртии и Пермском крае по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), сообщил исполняющий обязанности гендиректора, председатель правления "Т Плюс" Денис Паслер.

"По постановлению правительства Российской Федерации, которое на прошлой неделе внесено и проходит согласование, (участвовать в конкурсе по ДПМ будут - ИФ) всего четыре филиала ("Т Плюс" - ИФ): Удмуртский, Пермский, Самарский и Свердловский", - сказал он во вторник в ходе видеоконференции.

По его словам, перечисленные четыре региона подходят по всем критериям для участия в конкурсах.

Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года - "КЭС Холдинг") - частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, в которую объединены электрогенерирующие активы группы "Ренова2 Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. Компания контролируется структурами "Реновы", которым принадлежит 76,72%, еще 8,2% приходятся на квазиказначейский пакет (им владеет "Т Плюс Инвест"), 15,08% принадлежат прочим акционерам.

Компания: Коммерсант

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