"Костромаэнерго" и КГУ выпустили пособие для студентов по цифровизации

Учёные Костромского государственного университета совместно с представителем компании "Костромаэнерго" выпустили пособие "Энергетика нового уклада (EnergyNet): проектирование интеллектуальных цифровых систем на электрических подстанциях", которое будет использоваться при обучении студентов, сообщает 12 декабря пресс-служба вуза.

Отмечается, что в пособии в деталях рассматривается стратегия EnergyNet, которая предполагает внедрение на объектах ЕЭС России устройств интеллектуального диспетчерского и технологического управления, современной релейной защиты и противоаварийной автоматики, цифрового коммерческого учета электроэнергии. Каждая глава учебника описывает отдельно взятое направление цифровизации систем управления на электрических подстанциях.

Как пояснил инженер отдела эксплуатации АСДУ Костромаэнерго, доцент кафедры АМТ КГУ Андрей Мозохин, выступивший соавтором пособия, "интеллектуальная энергетика, организованная по модели привычного всем Интернета, является адекватным ответом на вызовы времени".

В вузе отметили, что КГУ в течение многих лет сотрудничает с филиалом ПАО "МРСК Центра" — "Костромаэнерго". В настоящее время на базе университета открыта и успешно функционирует лаборатория автоматизированных систем управления в электросетевом комплексе (АСУ ЭСК). Студенты университета ежегодно защищают квалификационные работы на тему автоматизации в электроэнергетике.

ИА REGNUM