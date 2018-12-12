На Саратовской ГЭС модернизируют гидроагрегат №5

На Саратовской ГЭС в рамках Программы комплексной модернизации выведен из эксплуатации гидроагрегат № 5 (ГА-5). Это 11-я из 22-х машин, в которой заменят гидротурбину по контракту с австрийской компанией Voith Hydro. Таким образом, в реализации крупного инвестиционного проекта балаковские гидроэнергетики приблизились к "экватору".

Новые турбины - более эффективные и мощные, отвечают всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования ГЭС. Они имеют новую конструкцию рабочего колеса и пять лопастей вместо четырех. Кроме того, сервомотор интегрирован в рабочее колесо как завершенный конструктивный узел. Благодаря такому техническому решению давление масла на уплотнения лопастей почти в двадцать раз меньше, чем это было в старой конструкции.

Контракт с австрийской компанией Voith Hydro предусматривает замену на Саратовской ГЭС 22 вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин. Этот инвестиционный проект - беспрецедентный за всю 50-летнюю историю Саратовской ГЭС, один из самых крупных в регионе. С 2013 года в результате модернизации установленная мощность станции увеличилась с 1360 до 1403 МВт. В перспективе в результате замены всех вертикальных гидротурбин установленная мощность станции возрастет на 10%, до 1505 МВт. Полностью заменить все вертикальные гидротурбины на Саратовской ГЭС планируется до 2031 года.

"Энергетика и промышленность России"