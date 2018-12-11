Нижновэнерго: для нижегородцев работает "горячая" телефонная линия по вопросам электроснабжения

В целях информирования населения Нижегородской области о работе электросетевого комплекса в филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" функционирует круглосуточный Контакт-центр.

Получить консультацию или ответ на вопрос, касающийся электроснабжения, можно по бесплатному телефонному номеру 8 800 100 33 00. Кроме того, на официальном сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (www.mrsk-cp.ru) в разделе "Отключения электроэнергии плановые и аварийные" ежедневно обновляется информация по всем плановым и внештатным нарушениям электроснабжения во всех районах Нижегородской области.

Сотрудники Нижновэнерго продолжают совершенствовать процесс обслуживания потребителей. По данным ежемесячно проводимого среди населения опроса о качестве работы компании, потребители положительно оценивают уровень сервиса филиала.

На любые вопросы, касающиеся электроснабжения и технологического присоединения к электросети, могут квалифицированно ответить специалисты Центра обслуживания потребителей электросетевой компании в г. Нижний Новгород, по адресу ул. Рождественская, 33, а также в пунктах по работе с потребителями в городах Арзамас (ул. Свободы, 7), Балахна (ул. Свердлова, 26б), Дзержинск (пр. Ленина, 98), Кстово (ул. Магистральная, 2а), Навашино (ул. Льва Толстого, 33) и Семенов (ул. Советская, 1).

Звонки потребителей принимаются по следующим номерам телефонов: (831) 431-93-23 в г. Нижнем Новгороде, (83147) 7-98-43 в г. Арзамас, (83144) 6-12-99 в г. Балахна, (8313) 27-96-22 в г. Дзержинск, (83145) 5-99-60 в г. Кстово, (83175) 5-74-91 в г. Навашино и (83162) 5-58-22 в г.