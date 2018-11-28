"Саратовские распределительные сети" расширяют использование элегазового оборудования

Специалисты Заволжского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети" провели реконструкцию подстанции 110/35/10 кВ "Новоузенская".

В ходе строительно-монтажных работ демонтирован масляный выключатель HLD-110, трансформаторы тока ШВС-110 и шкаф защиты линии 110 кВ. Их место заняли элегазовый выключатель ВГП-110III-40/2000, трансформаторы тока ТОГФ-110 и шкаф защит с комплектами шинных трансформаторов напряжения.

Элегазовое оборудование имеет ряд преимуществ по сравнению с маслонаполненным. Среди них - простота и надежность конструкции, длительный срок эксплуатации, высокая надежность и автономность работы. Процесс эксплуатации характеризуется удобством обслуживания и бесшумностью.

Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ "Новоузенская" позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Использование электросетевого оборудования на основе элегаза повысит взрыво- и пожаробезопасность, снизит эксплуатационные расходы.

Работы в рамках инвестиционной программы 2018 года продолжаются во всех производственных отделениях филиала ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети".