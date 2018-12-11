Специалисты МРСК Центра и Приволжья ведут борьбу с распространением "заряженных" счетчиков электроэнергии

МРСК Центра и Приволжья продолжает системную работу по пресечению деятельности по продаже "заряженных счетчиков" и приспособлений для искажения показаний приборов учета в регионах операционной ответственности.

По результатам мониторинга сети Интернет и благодаря поступающим от граждан сообщениям о распространении нарушающей законодательство информации о способах хищения электроэнергии за 11 месяцев 2018 года сотрудники компании выявили свыше 277 сетевых ресурсов, призывающих приобретать приборы и приспособления для занижения показаний счетчиков электроэнергии. В надзорные ведомства (УФАС, прокуратуру, Роскомнадзор) было направлено 84 обращения о зафиксированных неправомерных действиях. Несколько дел уже переданы в суды.

По итогам рассмотрения подобных дел нередко принимаются решения об ограничении доступа (блокировке) сайтов и страниц в социальных сетях, где размещена рекламная информация о способах хищения электроэнергии и снижения показаний приборов учета. Подобные прецеденты созданы в Нижегородской, Кировской, Ивановской, Калужской, Тульской, Владимирской областях, а также в Удмуртской республике и республике Марий Эл. Кроме того, в отношении администраторов доменных имён интернет-ресурсов могут быть возбуждены производства по признакам нарушения законодательства о рекламе.

Энергетики предупреждают, что наказание за использование "заряженых счетчиков" и вмешательство в работу приборов учета с целью занижения их показаний несут и сами потребители. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в Российской Федерации ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

МРСК Центра и Приволжья намерена последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения "заряженных" счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании.