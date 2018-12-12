В Севастополе отказались от реализации "Энерджинет"

Власти Севастополя не смогли реализовать "Энерджинет" — стратегический проект по модернизации электроэнергетики в регионе, который в 2014-м анонсировал президент России Владимир Путин.

В настоящее время, правительство расторгло контракт с основным инвестором — компанией "Россети", которая планировала вложить в проект порядка 2 млрд рублей. Теперь региону придется изымать средства на реализацию из собственного бюджета.

"Собственник Севастопольэнерго отказался от вхождения "Россетей" в уставной капитал. То есть фактически проект "Энерджинет" провален. <…> Этот проект приоритетный для города. Нужно вместе вернуться к поиску источника финансирования. 132 млн — это не большие деньги", — заявил губернатор Дмитрий Овсянников.

Также глава предложил рабочей группе заказа искать средства в Агентстве стратегических инициатив или в грантовых фондах.

Реализацию 2 млрд, которые должны были вложить "Россети" решили перевести в инвестиционные программу "Севастопольэнерго" и "Севэнергосбыт". Что повлечет за собой рост тарифов на электроэнергию. Таким образом компенсация средств ляжет на плечи потребителей.

"Надо понимать, что согласованная инвестпрограмма влечет за собой включение этих средств на инвестпрограмму в тарифы для населения и прочих потребителей", — резюмировал замгубернатора Владимир Базаров.

В феврале 2017 года замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов анонсировал работу "Россетей" в Крыму и Севастополе, пока не будет отменено поручение президента. В то же время, правительство, руководитель рабочей группы "Энерджинет" и представитель компании совместно подписали дорожную карту модернизации энергосетей Севастополя.

Для реализации пилотного варианты были выбраны три зоны в городе: Байдарская долина, Инкерман и Верхнесадовое. В июне текущего года в Орлинском начался монтаж оборудования цифровой распределительной электрической сети, в основу которой положена инновационная технология, уже опробованная в Калининграде и Новгороде.

Сообщалось, что в Севастополе планируют застроить сельхозземли на 7-м километре Балаклавского шоссе.

"Превращать земли совхоза "Севастопольский" в районе 7-го км в торговый центр — недавно рассматривался проект. Мы, конечно, об этом задумались 7-й км — это в целом будущий центр. Но в районе Сахарной Головки нами будет сельхозпроизводство поддерживаться. И перевода на другой вид разрешенного использования земли там допущено не будет, как бы ни хотел этого собственник земли", — рассказал губернатор города Дмитрий Овсянников.

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