Алексей Текслер: "Быть лидером в отрасли возобновляемых источников энергии – можно. И всё, что делает Минэнерго, направлено именно на достижение этой цели"

12 декабря первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер выступил на панельной сессии "Продление программы поддержки ВИЭ на горизонте до 2035 года: как соблюсти баланс интересов?" в рамках VII ежегодной конференции "Будущее возобновляемой энергетики в России", организованной газетой "Ведомости". В дискуссии также приняли участие заместитель председателя правления ассоциации "НП Совет рынка" Олег Баркин, руководитель инвестиционного дивизиона ВИЭ УК "Роснано" Алишер Каланов, генеральный директор "НоваВинд" Александр Корчагин, первый заместитель генерального директора ПАО "Русгидро" Джордж Рижинашвили, председатель наблюдательного совета ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Александр Старченко, генеральный директор "Фортум" Александр Чуваев, генеральный директор группы компаний "Хевел" Игорь Шахрай.

В своём выступлении Алексей Текслер подчеркнул, что Россия – великая энергетическая держава, крупнейший экспортёр энергоресурсов в мире, при этом, по словам первого заместителя Министра, современным трендам в отрасли невозможно соответствовать без развития ВИЭ.

Алексей Текслер сообщил, что Минэнерго рассматривает возможность продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года. "В общем и целом мы считаем, что программу поддержки нужно продлевать. Генерация ВИЭ должна быть частью большой энергетики", - сказал первый заместитель Министра.

При этом первый замглавы энергетического ведомства отметил, что в программе необходимо скорректировать ряд параметров. "Мы бы хотели, чтобы станции строились не там, где определит сам генератор, а в тех местах, где существует действительная региональная потребность", - привел пример Алексей Текслер.

По словам первого заместителя Министра, совокупность дополнительных уточнённых подходов позволит сделать программу продления ДПМ ВИЭ более эффективной и понятной. Алексей Текслер подчеркнул, что окончательное решение о продлении программы господдержки может быть принято в 2019 году. "Быть лидером в отрасли возобновляемых источников энергии – можно. И всё, что делает Минэнерго, направлено именно на достижение этой цели", - заключил Алексей Текслер.